Prefeitura de Cruzeiro do Sul busca apoio do Ministério do Turismo para realização do 8º Festival da Farinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, participou nesta quarta-feira, 11, de uma audiência no Ministério do Turismo, em Brasília, para buscar apoio financeiro para realização do 8º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. O evento vai ocorrer entre os dias 27 e 30 de agosto de 2025.

A reunião foi articulada pelo deputado federal José Adriano, que acompanhou a secretária municipal Janaína Terças na agenda oficial com o ministro do Turismo, Celso Sabino. A pauta do encontro foi a liberação de recursos para apoiar a realização do festival, considerado um dos mais relevantes eventos culturais, turísticos e produtivos do Acre.

“Esse festival é uma vitrine para nossos produtores e empreendedores, e também um espaço para exaltar nossa cultura, nossas raízes e gerar renda. Estamos confiantes de que com o apoio do Ministério do Turismo, faremos uma edição histórica”, afirmou a secretária Janaína Terças.

Com um investimento total estimado em R$ 1,6 milhão, o festival contará com contrapartida da prefeitura e parcerias com instituições como Sebrae, FIEAC, Senai, Sesc, Ufac, Ifac e diversas secretarias municipais. O evento promete mobilizar toda a cadeia da mandiocultura, com ações que envolvem capacitações técnicas, feiras gastronômicas, seminários, concursos, apresentações culturais e atividades educativas.

“A farinha de Cruzeiro do Sul carrega a identidade do nosso povo e já possui selo de Indicação Geográfica. Esse festival não é apenas uma festa, é uma estratégia de desenvolvimento econômico regional. Estamos empenhados em garantir o apoio necessário para que a edição de 2025 seja a maior da história”, destacou o deputado José Adriano.

Programação rica e participativa

A 8ª edição do Festival da Farinha contará com capacitações e oficinas para produtores rurais, seminários e workshops sobre mandiocultura, exposição de artesanato, fotografia e literatura local, concursos gastronômicos e cultural, apresentações artísticas, danças regionais, escolha do Rei e da Rainha do Festival e a apresentação da tradicional “Lenda da Farinha”.

Estima-se que mais de 750 produtores rurais, 80 empreendedores, 50 microempreendedores , 50 microempresas e 110 fazedores de cultura participem diretamente das atividades.

Farinha: Um símbolo da identidade local

Reconhecida nacionalmente como a Capital da Farinha, Cruzeiro do Sul abriga a maior área de cultivo de mandioca do estado do Acre, com destaque para a produção artesanal de farinha , que representa 48% do valor bruto da produção agrícola acreana. Em 2024, a produção de mandioca no estado foi de 495.940 toneladas, movimentando cerca de R$ 244 milhões.

Além de fortalecer a economia local, o festival visa preservar e valorizar as técnicas tradicionais de produção, protegidas por meio da Indicação Geográfica -IG,concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI. A certificação garante a autenticidade, qualidade e identidade cultural da farinha produzida no Vale do Juruá.