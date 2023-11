Prefeitura de Brasileia participa da Mostra Regional do Projeto Saúde Redes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Com Mostra Regional Projeto Saúde Redes encerra nesta terça-feira, 07, no Alto Acre após sete meses de aprimoramento de governança macrorregional do SUS e a organização das redes de atenção a saúde dos municípios de pequeno porte da região.

O Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado representou a Prefeita Fernanda Hassem durante o evento, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde Francélio Barbosa. Que contou ainda com a participação do Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, Vice- Prefeito Assis Brasil, Reginaldo Martins e Daniel Lima Secretário Municipal de Saúde de Xapuri e Vice-Presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosmes).

Participaram também Representante do Ministério da Saúde Pedro Oliveira, Lissandra Andion, Coordenadora do Projeto Saúde Redes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Esse projeto se desenvolve no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADI-SUS, pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS e executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz – HAOC, que visa qualificar as ações de gestão do cuidado e com foco no fortalecimento do processo de regionalização.

Nesse sentido, Mostra Regional de Fechamento do Projeto Saúde Redes, no Alto Acre, tem por objetivos: Compartilhar e celebrar os resultados do projeto; pactuação de compromissos; comentários e debates pertinentes às ações; entrega de certificados; e por fim, os aprendizados, conquistas e desafios para implementação das estratégias

municipais e regional.

Veja o que disseram:

Vice-Prefeito Carlos Armando

“Estamos participando da Mostra Regional do Alto Acre do Projeto Redes do hospital Osvaldo Cruz. Esse trabalho enriquece os municípios para que faça um mapeamento das pessoas com problemas cardíacos, pressão alta. Esse projeto é para que os ACS façam trabalho de mapear e dar assistência contínua a essas pessoas.” Destacou.

Secretário de Saúde, Francélio Barbosa

“Estamos participando do Projeto Saúde Redes deste o seu início em março deste ano. Uma vasta equipe da saúde para apresentar os resultados do que a gente alcançou durante esses meses das estratégias lançadas pelo projeto. Em primeiro lugar quero agradecer a nossa prefeita que juntos abraçamos esse projeto, quero agradecer ao hospital Osvaldo Cruz por poder planejar e executar tudo que eles propuseram para os municípios do Alto Acre.” Enfatizou.

Lissandra Andion, Coordenadora do Projeto Saúde Redes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

“Estamos há sete meses trabalhando aqui na região do Alto Acre, o projeto veio apoiar os gestores e os trabalhadores a construir e organizar a rede de atenção à saúde e melhorar o serviço oferecido aos usuários. Realizamos oficinas presencial com os servidores de todos os municípios. Enquanto as equipes estavam fazendo esse trabalho, os gestores, secretários de saúde dos quatros municípios, coordenadores da atenção primário junto com a representação do escritório regional e secretaria de estado também estavam olhando pra região como um todo identificado e construído estratégia para linha de cuidados que foram apresentadas aqui.” Ressaltou.