Prefeitura de Brasiléia, Aleac e TRE-AC promovem oficina regional de cerimonial, protocolo e organização de eventos solenes públicos

Foto: Gennoci Nascimento e Meire Amorim

A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo, e com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), promove nos dias 12 e 13 de novembro a Oficina Regional de Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Solenes Públicos.

O evento acontece no auditório da Escola Kairala José Kairala, em Brasiléia, com certificação de 12 horas para os participantes.

A capacitação reúne profissionais e servidores municipais e estaduais dos municípios da regional do Alto Acre Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasiléia, fortalecendo a qualificação e a troca de experiências entre equipes que atuam na comunicação e na organização de eventos oficiais.

O curso é ministrado por Raphael Batista, especialista em Licitações, Gestão da Qualidade e Eventos, com 16 anos de experiência na área. Graduado em Direito e Economia pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Raphael é presidente da Comissão de Cerimonial do TRE-AC e CEO da RP Cerimonial.

O secretário municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, destacou a importância da iniciativa para o aprimoramento dos servidores públicos da região. “Essa oficina representa um avanço importante para os profissionais que lidam diretamente com a imagem institucional dos órgãos públicos. O cerimonial e o protocolo são fundamentais para garantir o respeito, a organização e a boa condução dos eventos oficiais, fortalecendo a credibilidade das instituições”, afirmou Chiquinho.

Ele ressaltou ainda a relevância da parceria com os órgãos estaduais: “Agradecemos à Aleac, à Escola do Legislativo e ao TRE-AC pela parceria e pela confiança em trazer esse momento de formação para o Alto Acre. Brasiléia tem se destacado como polo de integração e qualificação regional”, completou o secretário.

A programação acontece nos dias 12 de novembro, das 13h às 17h, e 13 de novembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com emissão de certificados aos participantes que concluírem a formação.

Foto: Gennoci Nascimento e Meire Amorim