Prefeitos Sérgio Lopes e Carlinhos do Pelado únem forças com vistas à regularização da Política de Meio Ambiente nos respectivos municípios

Prefeito Sergio Lopes, acompanhado da Secretária de Meio Ambiente do Município de Epitaciolândia, participam, em Porto Velho, de agendas com pautas referentes a Políticas Ambientais, licenciamento e Educação ambiental.

A Convite do prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, que sem vaidade política, busca parcerias e encabeça uma aliança intermunicipal entre os municípios do Alto Acre, com objetivo de efetivar a política Nacional de Resíduos, o prefeito Sergio Lopes participará, ao longo da semana, de agendas com pautas direcionadas a UTRE – Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, licenciamento, educação e conscientização ambiental.

Os prefeitos e equipes foram recepcionados pela vice-prefeita de Porto Velho, Magna dos Anjos , pelo subsecretário da SEMA, Renato Muzzolon, diretor de licenciamento, Otávio Ferreira, e por Joana Aurélia, diretora de Políticas Ambientais.

Na ocasião, a vice – prefeita de Porto Velho mencionou ter conhecimento sobre a premiação por ato de bravura do prefeito Sergio Lopes, solicitando que o mesmo compartilhasse a experiência, participou das apresentações temáticas sobre Política Ambiental desenvolvida com Êxito em Porto Velho e colocou-se a disposição para parcerias com vistas ao desenvolvimento da política ambienta no Alto Acre.

O art. 225 da Constituição Federal de 1988 “estabelece que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado e que o poder público e a sociedade devem defendê-lo e preservá-lo”.

Acompanham o prefeito Sérgio Lopes, Secretária de meio ambiente, Hiamar Pinheiro, diretor de meio ambiente, Professor Vando Pereira e secretária de planejamento de Epitaciolândia, Marinete Mesquita.