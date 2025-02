Prefeito Zequinha Lima leva mensagem de independência e harmonia à Câmara de Vereadores na abertura dos trabalhos

A Câmara Municipal de Vereadores de Cruzeiro do Sul realizou na noite desta terça-feira, 4, a abertura dos trabalhos da 16° Legislatura do Município, que teve mais de 60% de renovação com 8 novos vereadores e 6 reeleitos.

O Presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores, vereador Elter Nóbrega,afirma que essa legislatura ficará na história de Cruzeiro do Sul.

“Temos vereadores que já estavam ansiosos para iniciar esse trabalho. Um trabalho que vai ser fundamental para a sociedade do Cruzeiro do Sul. Vereadores capacitados, que você sente no olhar e também nas atividades, nas ações que cada um já tem promovido. Essa vontade de realmente representar a população do Cruzeiro do Sul de uma forma bem efetiva. Tenho certeza que essa legislatura vai fazer história aqui em Cruzeiro do Sul. A Mesa Diretora está aqui à disposição para poder contribuir com esse processo, contribuir com esses vereadores para que eles possam desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível.”

A vereadora Valéria Lima, eleita com 1.991votos, sendo a vereadora com melhor votação em outubro passado disse que a expectativa é de um grande trabalho de todos.

“A expectativa está em todos os vereadores para um trabalho de união, de esperança, um trabalho inovador, dizendo que estamos aqui para representar a população sendo sua voz na busca de melhorias da cidade”.

Na mensagem governamental o prefeito Zequinha Lima enfatizou a relação de independência e harmonia entre Prefeitura e a Câmara Municipal, onde tem em sua base , 12, dos 14 vereadores.Também anunciou diversas ações que serão desenvolvidas durante seu mandato como o Programa “Asfalto na Minha Rua” , que vai garantir a pavimentação asfáltica de 50 quilômetros de ruas da cidade. Para este ano o investimento é de R$ 100 milhões,incluindo um novo porto e a orla do rio Juruá.

“Essa nova gestão terá muito trabalho, será muito melhor que a anterior. Temos 100 milhões para serem investidos em 2025. Vamos construir o novo porto e reafirmo o compromisso de independência e harmonia com a casa do povo.”

A galeria da Câmara Municipal ficou lotada para a sessão. O evento contou com a presença do Defensor Público Diego Luis e secretários municipais.