Prefeito Zequinha Lima inaugura Centro de Referência da Mulher Brasileira de Cruzeiro do Sul junto com ministra e vice governadora

(Assessoria) – O município de Cruzeiro do Sul ganhou nesta quarta-feira, 22, o primeiro Centro de Referência da Mulher Brasileira do Estado do Acre e da região Norte do Brasil .A inauguração foi feita pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, vice-governadora Mailza Assis , secretária de Estado da Mulher, Márdhia El Shawwa e prefeito do município, Zequinha Lima.

A Ministra reforçou a importância das parcerias entre os poderes no enfrentamento à violência contra as mulheres.

“É uma política do governo do presidente Lula de enfrentamento a violência contra as mulheres com uma das prioridades. Então nós temos os serviços da Casa da Mulher Brasileira nas capitais, e nos municípios , os Centros de referência da Mulher Brasileira. Um dos primeiros a ser inaugurados no Brasil é aqui no município de Cruzeiro do Sul. Parabenizamos o prefeito, o governo do Estado, pela parceria feita com o governo federal para que que nós possamos garantir a todas as mulheres um atendimento especializado, um atendimento que garanta e salve a vida delas. O prédio também foi pensado a partir desse conceito, o que é o humanizado integrado”, contou a ministra

O Centro de Referência, construído com recurso de emenda parlamentar da atual vice governadora e ex- senadora Mailza Assis no valor de R$ 2,3 milhões,proporcionará atendimento jurídico, social e psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de profissionalização. A ação é parte da mobilização nacional pela feminicídio zero, garantindo um atendimento qualificado e humanizado.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, citou os serviços a que as mulheres terão acesso no Centro. “Esse local vai salvar vidas. Aqui no Centro de Referência teremos atendimento psicológico, social e jurídico, além de cursos. A gente vai dar cursos de formação, cursos profissionalizantes para que elas tenham autonomia econômica e possam romper o ciclo de violência e salvar vidas”, relatou

A vice-governadora do Estado do Acre, Mailza Assis, agradeceu as parcerias e afirmou outras cidades do Acre vão ganhar estruturas como a de Cruzeiro do Sul.

“Esse espaço vai sim ser levado a outros municípios como Rio Branco e Epitaciolândia porque entendemos que é uma política que precisa dessa valorização, desse fortalecimento para a gente conseguir vencer essa nossa batalha. Eu quero cumprimentar a ministra porque essa parceria fortalece os nossos laços para juntos nós consigamos vencer principalmente a violência contra a mulher. Nós agradecemos muito a sua participação e esperamos a ampliação de políticas que tragam essa segurança para as nossas mulheres e crianças”.

O prefeito Zequinha Lima destacou os avanços de sua gestão voltados para as mulheres.

“Primeiro, eu quero parabenizar aqui ao Governo Federal. É importante a gente destacar esse investimento aqui na região, não só para Cruzeiro do Sul, mas para a região do Juruá. E a presença da ministra Cida aqui em Cruzeiro do Sul engrandece ainda mais a importância que o Governo Federal está dando para que possamos enfrentar a violência contra a mulher. Quando nós iniciamos a gestão em 2021, um dos primeiros atos que nós fizemos foi criar a Coordenação da Lulher aqui em Cruzeiro do Sul para que a gente pudesse juntar ao que o Estado já tinha para combater a violência contra a mulher. Esse trabalho gerou muitos frutos, muitos dividendos e eu tenho certeza que com os serviços que estão sendo criados aqui hoje no Centro de Referência da Mulher , a gente vai fortalecer cada vez mais essas políticas de prevenção”, enfatizou o prefeito Zequinha Lima.

A inauguração contou ainda com as presenças da primeira dama do município, Lurdinha Lima,dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues Eduardo Ribeiro, da vice prefeita,Delcimar Leite ,vereadores de Cruzeiro do Sul e outras autoridades.

O prefeito Zequinha Lima entregou à ministra Cida Gonçalves, um cesta com farinha de mandioca e outros itens típicos do município, bem como uma peça de artesanato feito com marchetaria, da qual o município é referência na produção.