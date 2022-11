Prefeito Valdélio Furtado leva atendimento e chama tenção para a importância da saúde do homem em Marechal Thaumaturgo

O prefeito Valdélio Furtado, participou pessoalmente das atividades em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado atenção da saúde do homem em todo país.

Através de uma grande mobilização de trabalhadores da saúde, a prefeitura levou atendimento em várias ações de saúde voltada aos homens da cidade.

Valdélio ressaltou a importância que esse tipo de ações trazem e demonstrou compromisso do município em fortalecer a prevenção de doenças, através do fortalecimento da atenção básica.

“Após a campanha Outubro Rosa – que conscientiza a necessidade de exames preventivos contra o câncer de mama – por meio da secretaria de saúde seguimos com uma nova programação especial, desta vez voltada para a saúde integral dos homens: a campanha Novembro Azul. Com objetivo de informar a população sobre o câncer de próstata e outras doenças que acometem o sexo masculino. Com esse compromisso estamos realizando várias ações em todas nossas Unidades básicas de saúde. Oferecendo vários tipos de exames, como teste rápidos, teste de PSA (teste próstata), atendimento médico, odontológico, enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta e palestra em alusão a saúde do homem. Por isso fazemos questão de abraçar essas ações que simboliza e alerta os homens e a sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina”, finalizou o prefeito.