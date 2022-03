Prefeito Tião Bocalom apoia o time Rio Branco Futebol Clube nas competições nacionais e firma parceria

Prefeito Tião Bocalom recebe presente e o carinho dos dirigentes e jogadores do estrelão pelo apoio ao clube nas competições nacionais – Foto: Felipe Freire / Assecom

Assessoria – O prefeito Tião Bocalom sempre foi um entusiasta do esporte. Desde que era prefeito de Acrelândia, o gestor sempre incentivou a categoria e, neste ano de 2022, pode fazer o mesmo para a capital acreana.

Nesta segunda-feira, 07, o prefeito Tião Bocalom, acompanhado do presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Pedro Aragão, esteve no Estádio José de Melo para firmar uma parceria com um dos clubes mais tradicionais do munícipio, o Rio Branco Futebol Clube. A gestão vai prestar auxílio financeiro ao clube nas competições nacionais.

Na solenidade, Bocalom recebeu como presente camisa, boné, máscara de proteção e o carinho dos dirigentes e jogadores do time, que comemoraram entusiasmados o apoio do prefeito ao clube nas competições nacionais. O estrelão possui, atualmente, 35 jogadores no time profissional e mais de 80 nas categorias de base.

Segundo Jairo Barbosa, Assessor de Comunicação do Clube, sem esse apoio do prefeito, seria impossível o time disputar as competições nacionais este ano. “Rio Branco é um clube centenário. 48 vezes campeão estadual. Este ano vai representar o estado do Acre em 4 competições, 3 delas em nível nacional, e esse apoio que a Prefeitura de Rio Branco vem dar para as competições nacionais, vai ajudar muito. Isso mostra a sensibilidade do prefeito Bocalom, que atendeu o nosso pedido, viabilizou essa ajuda por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Sem essa ajuda, ficaria muito difícil disputar as competições que vão ser disputadas este ano”, informou Jairo Barbosa.

Pedro Aragão falou da importância da gestão apoiar o esporte local. “Nós estamos pegando os clubes que estão em projeção nacional e trazendo eles para próximo do financiamento público, dos recursos próprios da Prefeitura. O prefeito Tião Bocalom sabe mexer com a máquina pública e economizar dinheiro. Com a economia, podemos estar incentivando outras áreas que são de interesse da sociedade. Uma delas são os clubes esportivos, pois deles surgem novos talentos que representam o nosso Estado em nível de Brasil e Mundo. O que estamos propondo é algo fixo, conveniado, para todo aquele clube que se projetar nacionalmente”, destacou Pedro Aragão.

Tião Bocalom enalteceu estar muito feliz em poder contribuir com o esporte na capital acreana. “Eu sempre acreditei muito no esporte. Para mim, o esporte é fundamental, a educação também. O futebol é coisa nossa, do brasileiro, que tem o Pelé como referência e uma série de outros jogadores. O Acre já mandou para o Brasil goleiros acreanos como o Weverton. Fico feliz em a Prefeitura poder ajudar”, concluiu o prefeito.