Prefeito Tamir Sá destaca parceria com senador Petecão após liberação de novos recursos para a saúde de Santa Rosa do Purus
O prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir Sá, comemorou a liberação de mais um importante recurso destinado ao fortalecimento da saúde do município. Segundo ele, a parceria com o senador Sérgio Petecão tem sido fundamental para garantir avanços e melhorias nos serviços ofertados à população. Tamir destacou que o apoio constante do parlamentar reafirma o compromisso com o desenvolvimento da cidade e com o bem-estar dos moradores.
Agradecido pela nova conquista, Tamir Sá ressaltou que Petecão é hoje o parlamentar que mais tem contribuído com o município. “Eu sempre falo que o parlamentar que mais ajuda Santa Rosa é o senador Petecão, e mais uma vez ele dá uma demonstração de compromisso com nosso município. Esse recurso será investido na melhoria dos serviços de saúde ofertados aos moradores. Agradeço ao amigo Petecão pelos investimentos”, afirmou o prefeito.
O senador Petecão também celebrou a liberação dos valores e reforçou sua atenção especial aos municípios do interior do Acre, entre eles Santa Rosa do Purus. Ele destacou a importância de fortalecer a rede de saúde local e assegurar continuidade no atendimento. “Tenho plena consciência dos desafios enfrentados pelos municípios do interior, dentre eles minha querida Santa Rosa do Purus. Por isso, é motivo de grande alegria contribuir com investimentos para a continuidade e fortalecimento dos atendimentos, especialmente na área da saúde”, disse.
Com o novo repasse, o total destinado à saúde de Santa Rosa do Purus somente este ano chega a R$ 619 mil. No entanto, os investimentos não param por aí. O montante total encaminhado pelo senador Petecão para a saúde municipal é de R$ 1.519.010,00, sendo que novas liberações estão previstas para os próximos dias, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento e beneficiando toda a população.
Deputado Tanízio Sá destina R$ 100 mil para associações rurais no município de Bujari e anuncia trator para 2026
(Wesley Tavares) – O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) visitou, na manhã da última sexta-feira (7), o Ramal do Espinhara, na zona rural do município do Bujari, acompanhado do vereador Elias Daier, do ex-vereador Jairo Silva e de representantes das associações locais.
Durante a agenda, o parlamentar anunciou a destinação de uma emenda de R$ 100 mil voltada à abertura e limpeza de açudes comunitários, que serão executadas pelas associações APRACRE (Associação dos Produtores Rurais e Agricultores do Acre) e Unidos para Vencer. Os recursos devem fortalecer a produção aquícola e garantir irrigação para as áreas agrícolas familiares da região.
O deputado também confirmou que, em 2026, vai destinar uma emenda de R$ 250 mil para a compra de um trator agrícola destinado à APRACRE, medida que deve ampliar o apoio à produção e ao escoamento agrícola no Espinhara.
“Fico orgulhoso em poder contribuir com ações que melhoram a vida dos produtores rurais e fortalecem a economia das famílias que vivem no campo. Seguimos firmes no apoio à agricultura familiar e no desenvolvimento das comunidades rurais do nosso estado”, destacou Tanízio Sá.
Além do deputado, estiveram presentes o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Paulo Trindade, e lideranças locais. Trindade ressaltou que o ministério vem acompanhando de perto as demandas das comunidades e que novos investimentos estão sendo planejados para o próximo ano.
“Para mim, é sempre muito importante sair do gabinete e estar presente nas comunidades, acompanhando de perto a realidade das pessoas. Só neste ano, nossos projetos e convênios no Acre já ultrapassam R$ 100 milhões, sendo executados pela SEAGRI e por várias prefeituras.
Em parceria com o senador Sérgio Petecão, estamos destinando uma emenda para que, até o próximo ano, possamos enviar um caminhão perfuratriz para atender essa região e garantir o abastecimento de água. Tivemos ainda a presença do deputado Tanízio, que vem cumprindo compromissos e anunciou o trator agrícola para o Espinhara. Isso é política pública de verdade — ações concretas que melhoram a vida das pessoas”, afirmou o superintendente.
O presidente da APRACRE, Gustavo, ressaltou que o recurso chega em boa hora e representa um marco para os produtores locais. “É muito importante a presença de um deputado estadual aqui na nossa comunidade. São R$ 50 mil para a APRACRE e R$ 50 mil para a Associação Unidos para Vencer. É pouco ainda, mas, considerando que nunca houve esse tipo de apoio antes, é um valor muito esperado e que será bem utilizado. O deputado também se comprometeu em destinar um trator agrícola no próximo ano, o que vai ajudar bastante o nosso trabalho”, afirmou.
O presidente da Associação Unidos para Vencer, Santileudo, também agradeceu o apoio e destacou o efeito prático das ações para a comunidade.
“Hoje é um dia muito importante para nós aqui do Espinhara. A gente fica feliz em ver que o deputado Tanízio Sá está olhando para o pequeno produtor e ajudando nossas associações com recursos que vão trazer resultados reais.
Com essa emenda, vamos poder recuperar os açudes e melhorar o acesso à água para a produção. Isso ajuda diretamente as famílias que vivem do plantio e da criação de pequenos animais. A presença do deputado e do superintendente mostra que o trabalho conjunto traz benefícios para todos”, disse.
O superintendente Paulo Trindade finalizou afirmando que as associações locais deverão elaborar relatórios com as principais demandas da região para que o Ministério da Agricultura possa atuar em conjunto na busca de soluções estruturantes para o setor produtivo rural.
