Prefeito Sérgio Lopes, recebeu o Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública do Acre

Em apreciação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (15) a reforma administrativa proposta pelo Executivo é defendida pela deputada Michelle Melo (PDT) líder do governo principalmente por prever pautas importantes que dialogam com seu mandato como, a criação de secretarias essenciais, entre as quais a da Mulher e conquistas para os trabalhadores da Saúde.

“Temos um novo mandato para o governador, um novo tempo após a pandemia que tanto mal nos fez, então essa é a possibilidade de conversar, debater e chegar de fato naquilo que a população espera e precisa. Na Câmara, já votei contra uma reforma, mas que não apresentava nada de bom. Nessa, por exemplo, a Secretaria da Mulher vai estar de pé para atender suas respectivas demandas”, disse.

A parlamentar pontuou o número de feminicídios no Acre é muito alto e que precisa diminuir. Também que os filhos das vítimas desse tipo de crime sofrem e necessitam de atenção especial do poder público.

“Precisamos diminuir o número de feminicídios e também de uma secretaria que dê prioridade para tratamento dos órfãos desse crime. Sobre a criação de cargos comissionados, eu entendo que para que a repartição funcione, não pode esperar até seis meses para a realização de um concurso”, pontuou.

Michelle disse que diante dos fatos, ela e os deputados da base se reuniram com a equipe do governo, que se comprometeu em após o carnaval dialogar com as categorias trabalhistas. “Essa não é uma proposta vazia, mas algo que vai sim trazer benefícios para a população”.

Para os servidores da Saúde, ficou assegurado o pagamento do auxílio sem data limite para o pagamento.

“Esse era um pleito da categoria que conseguimos garantir, após intermediarmos o diálogo entre os trabalhadores, a comissão do governo do Estado e a defesa nas comissões legislativas”, concluiu.

