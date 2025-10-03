Prefeito Sérgio Lopes e senador Petecão entregam caminhonete de R$ 317 mil para a Secretaria da Mulher em Epitaciolândia

Assessoria – O fortalecimento de políticas públicas para as mulheres é fundamental para ampliar a proteção, as oportunidades e a igualdade. Com esse propósito, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta sexta-feira (3), da entrega de uma caminhonete à Secretaria Municipal da Mulher de Epitaciolândia.

“A caminhonete vai ajudar a secretaria a chegar até quem mais precisa, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não basta ter políticas públicas, é preciso dar condições para que elas cheguem de fato às pessoas”, destacou Petecão.

O prefeito, Sérgio Lopes, que participou do evento, reforçou a importância da parceria com o senador.

“Essa caminhonete vai permitir que nossas equipes realizem atendimentos em campo, levem serviços essenciais às mulheres e promovam ações de proteção e valorização. Agradecemos ao senador Petecão pelo compromisso com Epitaciolândia e com a nossa gente”, afirmou.

O veículo, adquirido por meio de emenda de Transferência Especial — conhecida como Emenda Pix —, será utilizado para fortalecer as atividades da Secretaria da Mulher, apoiando projetos de assistência social, visitas a famílias em situação de vulnerabilidade e ações de prevenção à violência contra mulheres.

“Cada investimento é um passo importante. Quando a gente dá suporte a essas políticas públicas, estamos cuidando não só das mulheres, mas de toda a comunidade. É uma questão de justiça, de respeito e de desenvolvimento para o nosso estado”, completou Petecão.

Com esta ação, Epitaciolândia reforça seu compromisso com a proteção e o fortalecimento das mulheres, mostrando que políticas públicas bem aplicadas fazem a diferença na vida de quem mais precisa.