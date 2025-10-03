Tudo sobre Política
Prefeito Sérgio Lopes e senador Petecão entregam caminhonete de R$ 317 mil para a Secretaria da Mulher em Epitaciolândia
Assessoria – O fortalecimento de políticas públicas para as mulheres é fundamental para ampliar a proteção, as oportunidades e a igualdade. Com esse propósito, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta sexta-feira (3), da entrega de uma caminhonete à Secretaria Municipal da Mulher de Epitaciolândia.
“A caminhonete vai ajudar a secretaria a chegar até quem mais precisa, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não basta ter políticas públicas, é preciso dar condições para que elas cheguem de fato às pessoas”, destacou Petecão.
O prefeito, Sérgio Lopes, que participou do evento, reforçou a importância da parceria com o senador.
“Essa caminhonete vai permitir que nossas equipes realizem atendimentos em campo, levem serviços essenciais às mulheres e promovam ações de proteção e valorização. Agradecemos ao senador Petecão pelo compromisso com Epitaciolândia e com a nossa gente”, afirmou.
O veículo, adquirido por meio de emenda de Transferência Especial — conhecida como Emenda Pix —, será utilizado para fortalecer as atividades da Secretaria da Mulher, apoiando projetos de assistência social, visitas a famílias em situação de vulnerabilidade e ações de prevenção à violência contra mulheres.
“Cada investimento é um passo importante. Quando a gente dá suporte a essas políticas públicas, estamos cuidando não só das mulheres, mas de toda a comunidade. É uma questão de justiça, de respeito e de desenvolvimento para o nosso estado”, completou Petecão.
Com esta ação, Epitaciolândia reforça seu compromisso com a proteção e o fortalecimento das mulheres, mostrando que políticas públicas bem aplicadas fazem a diferença na vida de quem mais precisa.
Deputada Socorro Neri fortalece diálogo com profissionais da Educação em Cruzeiro do Sul e reafirma compromisso com a valorização dos educadores
Nesta sexta-feira (03), a deputada federal Socorro Neri (PP/AC) esteve em Cruzeiro do Sul para mais um importante encontro com os profissionais da Educação da região. A reunião foi marcada pelo diálogo sobre os projetos que estão sendo defendidos em Brasília e pela reafirmação do compromisso da parlamentar com a valorização de quem dedica a vida a formar cidadãos.
O encontro contou com a presença do professor Aderlan Gomes, representando a Secretaria de Estado da Educação, do presidente do Sinteac de Cruzeiro do Sul, Pedro Lima, e da vice-presidente do sindicato, além de profissionais da rede estadual e municipal e coordenadores dos núcleos de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, que participaram ativamente do debate.
Durante a reunião, Socorro Neri destacou que o fortalecimento da educação pública é uma prioridade do seu mandato. Ao parafrasear Paulo Freire, a deputada ressaltou a importância da esperança ativa:
“Não é possível existir sem sonho. A gente precisa de sonho para fazer com que os sonhos aconteçam, a gente precisa esperançar. Esperançar é muito diferente de esperar. Tem tudo a ver com o que discutimos aqui. Esperançar é definir o que importa, e fazer todo o movimento necessário para que esse sonho se torne realidade. É isso que desejo: que a gente faça tudo o que for necessário para que os nossos sonhos, e sobretudo o sonho da educação pública de qualidade para todas e todos, com profissionais devidamente valorizados, se torne realidade.”
A deputada reafirmou ainda que seguirá atuando em Brasília com firmeza para garantir recursos, políticas públicas e projetos que fortaleçam a educação no Acre.
“Seguiremos firmes, com trabalho e compromisso, por uma Educação cada vez mais forte e inclusiva em todo o Acre”, disse Socorro Neri.
O encontro em Cruzeiro do Sul reafirma o papel de Socorro Neri como voz atuante em defesa dos educadores e da construção de um futuro com mais oportunidades para crianças, jovens e adultos acreanos.
