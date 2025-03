Prefeito Sérgio Lopes e AMPEB se reúnem para planejar o início da construção da sede e organização da Semana Evangélica

Na manhã desta terça-feira (11), o vereador Zemar Jerônimo fez um pronunciamento na tribuna da Câmara de Vereadores de Brasileia para falar da comissão formada por ele e pela vereadora Lucélia Borges no núcleo de educação do município para reivindicar transporte escolar em algumas linhas da zona rural do município, sendo elas: ramal do km 19, ramal do km 52 e ramal do km 67.

Na oportunidade, Zemar destacou que ele juntamente com a vereadora Lucélia, participaram de uma reunião com essas três comunidades. Segundo ele, o transporte escolar não está conseguindo trafegar em parte desses ramais devido as péssimas condições de trafegabilidade. Ambos os vereadores estiveram reunidos com a coordenadora do núcleo de educação do município, onde foi criado uma comissão para acompanhar esta situação.

Em seguida, o vereador Zemar reivindicou que a prefeitura de Brasileia, por meio da secretaria municipal de obras que realize serviço de melhorias na ponte do Riozinho e do Entre-rios, que são duas ruas que não foram cobertas mais tiveram a trafegabilidade comprometida.

Por fim o parlamentar voltou a solicitar que a presidência da Câmara se reúna para definir a data para a realização da audiência pública que irá discutir e decidir a situação da saúde pública estadual daquela região por meio do Hospital Regional do Alto Acre.