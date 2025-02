Prefeito Sérgio Lopes dá boas-vindas às autoridades regionais na abertura oficial do 1º Festival Internacional da Castanha em Epitaciolândia

Evento é realizado em Epitaciolândia até domingo e reúne extrativistas e produtores rurais do Brasil, Peru e Bolívia

Teve início nesta sexta-feira, 21, o primeiro Festival Internacional da Castanha da Amazônia, em Epitaciolândia (AC), que celebra a força do agroextrativismo da região amazônica. A cerimônia de abertura ocorreu às 18h, na Praça da Juventude, no bairro Aeroporto Velho, reunindo extrativistas, agricultores familiares, autoridades parceiras e a comunidade de municípios como Brasileia, Xapuri, Assis Brasil e Rio Branco, além da Bolívia e do Peru.

Com uma programação que une tradição e inovação, o evento celebra o agroextrativismo cooperativo, destacando a importância da economia sustentável para a geração de renda e a conservação da floresta, assim como o intercâmbio de saberes e a valorização da sociobiodiversidade amazônica.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, expressou sua satisfação de sediar o primeiro FIC e ver o resultado de todo o planejamento do evento. “O nosso município recebe com grande alegria a primeira edição do Festival Internacional da Castanha. É um momento de celebração para nossa cidade e para toda a região, estamos reunindo produtores, extrativistas, agricultores familiares e parceiros do Peru e Bolívia para valorizar o trabalho e a produção da nossa região”, afirmou.

Durante a cerimônia, o presidente da Cooperacre, José Rodrigues de Araújo, enfatizou a intenção de expandir futuras edições do festival para todos os municípios do Alto Acre, fortalecendo a economia regional e promovendo o desenvolvimento sustentável.

“É com muita alegria que estamos realizando o primeiro Festival Internacional da Castanha da Amazônia. O nosso objetivo é achar o caminho de melhoria de qualidade de vida para os extrativistas, as pessoas que cuidam da floresta. Essa é a primeira de muitas edições, pretendemos levar o FIC para todos os municípios do Alto Acre”, disse.

O evento segue sua programação neste sábado (22), com a realização do seminário sobre Agroextrativismo Cooperativo e Bioeconomia, apresentações culturais e concurso que elegerá a maior e menor castanha, maior e menor ouriço, melhor poesia e melhor música, com premiações em dinheiro.

Durante os dois últimos dias de evento, o público poderá conhecer um amplo portfólio de produtos e serviços compatíveis com a floresta em pé, além de desfrutar de atrações culturais, como gastronomia, artesanato, música e arte.

Estiveram presentes na cerimônia de abertura, o presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha; o Superintendente da Rede Cooperacre, Manoel Monteiro; o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia; o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia; o prefeito de Capixaba, Manoel Maia; a Alcaidessa de Cobija, Ana Lúcia Reis; o presidente do Conselho das Populações Extrativistas (CNS), Julio Barbora; a representante do Sebrae no Acre, Kelma Araújo; a Conselheira do Tribunal de Contas do Acre, Naluh Gouveia; o presidente da frente parlamentar de apoio ao cooperativismo e Deputado Estadual, Pedro Longo; o Deputado Estadual, Edvaldo Magalhães; o secretário adjunto da Seagri, Edivan Maciel; o superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga; e a Diretoria da ABDI, Perpétua Almeida.

Parceiros

O Festival Internacional da Castanha da Amazônia foi idealizado pela Rede Cooperacre e Coopaeb e conta a parceria do Sistema OCB, Sebrae, gabinete do deputado Estadual Pedro Longo, Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete); Conab; Copasfe; Coopegrãos; Incra; MDA; Ibama, SPU; ICMBio; STR de Brasiléia, de Epitaciolândia, de Xapuri e de Assis Brasil; Unisol Acre; a coordenação do Programa Paul Singer, da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Governo Federal (Senaes); ApexBrasil; Prefeitura de Cobija; Prefeituras de Epitaciolândia; Brasiléia; Assis Brasil; Xapuri e Capixaba; Sicoob; Amoprelândia; COOPERXAPURI; gabinete do Deputado Estadual Edvaldo Magalhães; Coletivo Varadouro; Fundacentro; Amopreab; Amoprex.