Prefeito Sérgio Lopes ao lado do Governador Gladson Cameli participam da tradicional cavalga de Epitaciolândia

Em clima de festa e tradição, o governador Gladson Camelí participou na manhã deste sábado, 3, da cavalgada em Epitaciolândia, evento que marcou mais um dia das comemorações pelos 33 anos de emancipação política do município e as festividades do Circuito Country. A cavalgada reuniu centenas de pessoas e percorreu as principais ruas da cidade, destacando principalmente a força do agronegócio na região.

Montado a cavalo e bastante à vontade entre o público, o governador cumprimentou moradores, tirou fotos e reforçou o apoio do governo do Estado às tradições culturais e à economia local.

“O lazer é um direito garantido pela nossa Constituição, e eventos como este movimentam não só a economia do município, mas de toda a regional. Estamos celebrando o aniversário de Epitaciolândia com o apoio da população, dos nossos prefeitos, deputados e de todos que acreditam no nosso estado. A festa está linda e hoje vai ser ainda melhor”, afirmou Gladson Cameli.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, destacou o impacto positivo do evento na economia local e na valorização das raízes produtivas do município. “É uma forma de fortalecer ainda mais o agronegócio, respeitando o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento. Recebemos gente de todas as regiões do Acre e até de fora do Estado. Esse movimento aquece o comércio e gera oportunidades”, disse.

A cavalgada também contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como deputados, prefeitos e representantes de entidades ligadas ao setor produtivo. O evento fez parte oficialmente das festividades do Circuito Country, que inclui shows, rodeio, feira agropecuária e atrações culturais.

A celebração reforça o compromisso do governo e da prefeitura em valorizar a cultura regional, fortalecer o agronegócio e promover o desenvolvimento sustentável da região do Alto Acre.