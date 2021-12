Prefeito Mazinho Serafim usa as redes sociais para se solidarizar com a deputada federal Jéssica Sales

O prefeito do município de Sena Madureira, Mazinho Serafim, usou a sua página do facebook para fazer uma postagem se solidarizando com a situação delicada que a deputada federal Jéssica Sales está enfrentando a respeito de sua saúde.

Recentemente, a parlamentar que compões a bancada federal do Acre foi diagnosticada com câncer de mama agressivo e que por esse motivo ela dará início ao tratamento ainda este ano. O prefeito Mazinho pego de surpresa pela notícia, não pôde deixar de prestar todo o seu apoio e solidariedade para Jéssica que além de representante do Acre é sua amiga pessoal e correligionária.

Em sua publicação, Mazinho declara se apoio não só devido a situação da saúde da parlamentar mas também a candidatura de Sales ao Senado, e garante que levará o nome de Jéssica nos quatro cantos desse Estado lhe apresentando como a melhor opção

