Prefeito Jerry Correia Recebe presidente da Coopaeb e Cooperacre para Discutir o 1º Festival Internacional da Castanha do Alto Acre

Evento reúne autoridades e reforça compromisso com a Justiça e os direitos sociais

(TRT14) – O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) marcou presença na solenidade de posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO) e dos Conselheiros Seccionais. O evento aconteceu no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho, reunindo autoridades e representantes da advocacia.

Representando o TRT-14, a desembargadora Socorro Guimarães, decana do Tribunal, esteve presente e compôs a mesa de honra ao lado de representantes dos poderes e órgãos do estado de Rondônia, além de integrantes de instituições públicas federais, municipais e de seccionais da OAB de diversos estados do país. A juíza do Trabalho Sabina Helena Silva de Carvalho Rodrigues também integrou a mesa e participou da cerimônia, representando a Associação de Magistrados(as) da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre (AMATRA-14).

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Raduan Miguel Filho, o vice-presidente e corregedor regional eleitoral de Rondônia, Marcos Alaor Diniz Grangeia, o procurador-geral do Estado, Wilber Coimbra, além da presença do vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Lucas Barbosa Brum, e de dirigentes de OABs de outros estados, como Rafael Lara (OAB-GO), Ednaldo Vidal (OAB-RR) e Márcio Kayatt, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo.

Parceria entre o TRT-14 e a OAB/RO

Durante seu discurso, a desembargadora Socorro Guimarães ressaltou a importância da parceria entre o Tribunal e a OAB/RO, destacando o compromisso com a prestação jurisdicional eficiente.

“O Tribunal Regional do Trabalho já é um parceiro de longa data da advocacia, e continua de portas abertas para firmar compromissos e entregar aos cidadãos, principalmente aos menos favorecidos, uma justiça célere, moderna e eficaz”, afirmou.

A desembargadora também parabenizou a nova gestão, reafirmando o papel essencial da advocacia para a efetivação dos direitos sociais. “Desejo não só à mesa reeleita, mas a todos os advogados e advogadas que estão nessa honrosa missão de contribuir com a justiça, que a nova diretoria tenha um triênio de muito sucesso!”

Foram empossados para o triênio 2025-2027 o presidente reeleito da OAB/RO, Márcio Nogueira, a vice-presidente Vanessa Esber, o secretário-geral Nelson Maciel, a secretária-geral adjunta Thalia Pena e o tesoureiro Alex Teixeira. A nova diretoria da CAARO será presidida por Aline Silva.