Prefeito Jerry Correia recebe em seu gabinete Gabriela Câmara, presidente do Iteracre, e sua equipe

Na manhã desta terça-feira, o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete a secretária Gabriela Câmara, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), junto com sua equipe técnica. A reunião teve como pauta principal a regularização fundiária no município e o fortalecimento da parceria entre a Prefeitura e o Estado.

Durante o encontro, a secretária apresentou dois programas que estão sendo levados a Assis Brasil: Minha Terra de Papel Passado e Minha Igreja Legal, ambos voltados para garantir segurança jurídica a moradores e instituições que aguardam a regularização de seus terrenos.

Na ocasião, também foi confirmada a realização de uma audiência pública na próxima quarta-feira, às 16h, com o objetivo de dialogar com a população e explicar como será todo o processo de regularização no município.

O prefeito Jerry destacou a importância da parceria com o Iteracre para resolver uma demanda histórica da população. “Essa é uma oportunidade para que as famílias de Assis Brasil possam, enfim, ter seus documentos em mãos e a garantia do direito à propriedade. Nosso compromisso é trabalhar para que isso aconteça de forma justa e transparente”, afirmou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue firme no compromisso de buscar soluções que tragam mais segurança e dignidade para a população.