Prefeito Jerry Correia enaltece ação conjunta da prefeitura e Governo que leva ajuda às aldeias indígenas

Em mais um gesto de humanidade e cuidado com o seu povo, o prefeito de Assis Brasil – Jerry Correia (Sem Partido), esteve neste sábado 1°, na companhia da vice governadora – Mailza Silva, da Secretária estadual de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (SEMAPI) – Julie Messias, do Coronel Batista do Corpo de Bombeiros e representante da Funai, visitando aldeias indígenas que foram alagadas recentemente.

A presença do prefeito e autoridades estaduais era também a mão amiga que estendia-se aos nativos que tiveram suas moradias danificadas e perderam boa parte da plantação de subsistência em decorrência da enchente.

Com a dificuldade de acesso por terra, o prefeito Jerry, a vice governadora Mailza e a secretária Julie Messias e Coronel Batista, chegaram de helicóptero às aldeias e levavam além do afeto dos representantes do povo, filtros de barro, alimentos, uma equipe de saúde e produtos de limpeza.

Desde o inicio da alagação, o prefeito Jerry, tem demonstrado preocupação não apenas com os moradores da parte baixa da cidade que são os primeiros afetados com a enchente, mas também com os produtores rurais e os indígenas espalhados por mais de 35 aldeias no território assisbrasiliense.

O prefeito mais uma vez reconheceu a importância da união dos poderes municipal, estadual e federal para se mobilizarem e ajudando a amenizar as dores das famílias atingidas pela alagação.