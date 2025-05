Prefeito Jerry Correia e deputado Eduardo Velloso realizam mutirão de consultas oftalmológicas com mais de 170 atendimentos

A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com o deputado federal Dr. Eduardo Velloso, promoveu nesta sexta-feira (2) um grande mutirão de consultas oftalmológicas, realizado no posto de saúde da cidade. A ação beneficiou mais de 170 moradores com atendimentos especializados, reforçando o compromisso da gestão municipal com a saúde e o bem-estar da população.

O prefeito Jerry Correia esteve presente durante toda a ação e destacou a importância da parceria com o mandato do deputado.

“É com alegria que recebemos hoje o deputado Eduardo Velloso para essa importante ação de saúde. A oftalmologia é uma das maiores demandas do nosso município, e trazer esse atendimento gratuito para a população é um avanço enorme. Essa parceria representa cuidado, compromisso e respeito com o povo de Assis Brasil”, afirmou o prefeito.

O deputado Eduardo Velloso, que também é médico, reafirmou seu compromisso com o município e anunciou a intenção de manter os atendimentos oftalmológicos de forma periódica.

“É sempre um prazer voltar a Assis Brasil. Queremos transformar essas ações em rotina, com atendimentos a cada dois ou três meses. E vamos além: assumo aqui o desafio de realizar a primeira cirurgia oftalmológica neste posto de saúde.” disse o deputado.

A cirurgia mencionada é para remoção da popularmente conhecida “carne crescida no olho” (pterígio), um problema comum que compromete a visão e a qualidade de vida de muitas pessoas. Essa será a primeira vez que um procedimento oftalmológico será realizado no próprio município.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para garantir acesso à saúde com mais dignidade e agilidade, e agradece ao deputado Eduardo Velloso pelo apoio e dedicação à população assis-brasiliense.