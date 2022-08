Prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, do Partido dos Trabalhadores, declara apoio à reeleição de Nicolau Júnior

Para assegurar o acesso à educação aos estudantes do país e do Acre, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB) defendeu, durante seu discurso no evento ‘Abraço da Juventude’, realizado no último domingo (28) em Rio Branco, a criação de um programa a fim de estabelecer a garantia de transporte público, bandejão e xerox a todos os alunos de baixa renda.

A parlamentar declarou que esta será mais uma de suas lutas em defesa do acesso e da permanência dos jovens nas universidades. “A juventude, que com nosso apoio garantiu a anistia do Fies, agora quer a garantia da grana do bandejão, do ônibus e da xerox. Tudo isso vai vir com nosso programa, mas, acima de tudo, vai vir com Lula presidente que vai colocar de novo a juventude nas universidades”, declarou.

No evento, que contou com a participação de jovens e representantes de diversos movimentos sociais do Acre, Perpétua também destacou a importância do projeto de lei de sua autoria que garantiu o desconto de até 99% das dívidas de estudantes brasileiros em relação ao Fies, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Além da suspensão do pagamento das parcelas durante a pandemia. “Foi uma grande vitória”, afirmou a parlamentar.