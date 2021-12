Prefeito de Mâncio Lima falta com a verdade ao afirmar que Ramal do Barão não tem um atoleiro, ramal está intrafegável

Durante uma entrevista local, o prefeito do município de Mâncio Lima, Isaac Lima, teve a capacidade de afirmar que um dos principais ramais da zona rural do município não tinha um buraco e muito menos atoleiro, obviamente que os moradores do referido ramal desmentiram as declarações do prefeito.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a fala do prefeito Isaac a respeito do Ramal e em seguida a verdadeira situação do ramal, onde um caminhão tem muita dificuldade para subir uma ladeira por conta das péssimas condições de trafegabilidade do ramal.

De acordo com alguns moradores do município de Mâncio Lima, o prefeito estaria tentando tapas o sol com a peneira, pois no período do verão não trabalhou nos ramais, não deu manutenção e nem recuperou os pontos críticos, com a chegada do inverno a situação só piorou, e o que mais gera revolta nos moradores destas comunidades rurais é que o irmão do prefeito é deputado estadual e ao que parece não tem contribuído o suficiente para o desenvolvimento do município.

Veja o Vídeo:

Ramal do Barão em Mâncio Lima pic.twitter.com/HrhqjotjTA — 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) December 8, 2021

Mas o problema não está só em um ou dois ramais, boa parte deste acessos estão comprometidos como é o caso do ramal são domingo, em que uma caminhonete da Saúde Indígena que é traçado foi tentar subir uma ladeira para poder chegar ao destino e quase não conseguiu, no vídeo é possível ver a dificuldade que o motorista do veículo enfrentou para subir esse trecho, e o morador que gravou a cena afirma que o prefeito Isaac Lima teria dito que o Ramal São Domingo era o “melhor ramal”.

Mesmo diante das imagens que mostram a realidade dos ramais de Mâncio Lima, a equipe de redação do site 3 de Julho Notícias tentou contato com a prefeitura do município para saber o que a gestão tem a dizer a respeito das declarações do prefeito e a real situação dos ramais, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso, desde já o espaço fica aberto caso a administração queira se pronunciar a respeito da situação.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Parte dos vereadores de Brasileia foram surpreendidos por uma informação inesperada por parte da vereadora Neiva Badotti a cerca de indícios de corrupção que estaria havendo entre os Poderes Executivo e Legislativo. A princípio, a parlamentar apresentou um ofício para que fosse enviado para a Polícia Federal pedindo uma investigação para saber se está havendo troca de favores entre a prefeita e parte dos vereadores do município, mas como previsto boa parte foram contra.

Veja o Vídeo:

