Prefeito de Epitaciolândia anuncia liberação de recursos para nova ponte e aguarda aprovação do IMAC

Epitaciolândia, 08 de junho de 2025 – O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), anunciou nesta quinta-feira (8) a liberação dos recursos para a construção da nova ponte que ligará o município a Brasiléia. O anúncio foi feito durante evento na Escola Joana Ribeiro Amed, com a presença do presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem. Agora, o projeto aguarda apenas a aprovação ambiental do órgão para que as obras tenham início.

“É um sonho antigo da nossa população, e hoje temos a satisfação de informar que o recurso já está garantido na Caixa Econômica Federal. Agora, estamos na fase de liberação ambiental, que é responsabilidade do IMAC. Contamos com o apoio do presidente André Hassem para que possamos avançar o mais rápido possível”, declarou o prefeito.

Detalhes da obra

A nova ponte, orçada em aproximadamente R$ 17 milhões, será construída em concreto, com duas vias, e tem como objetivo desafogar o tráfego da atual Ponte José Augusto de Araújo, erguida na década de 1980. A empresa responsável pela execução é a ECO Multi Serviços de Manutenção Ltda, vencedora da licitação realizada em junho de 2024. Desde então, a empresa elaborou o projeto executivo, que passou por avaliações técnicas da **Associação dos Municípios do Acre (AMAC) e da Caixa Econômica Federal.

Indenizações e prazos

Em dezembro de 2024, a prefeitura concluiu o processo de indenização de mais de dez imóveis localizados na área da nova ponte, totalizando mais de R$ 500 mil** em pagamentos, realizados com recursos próprios do município.

No entanto, a ex-deputada federal Mara Rocha, responsável pela destinação de R$ 31 milhões em emendas parlamentares para a obra, demonstrou preocupação com o prazo do contrato da empresa, que se encerra em cinco meses. Ela destacou a necessidade de agilidade na liberação ambiental para evitar atrasos.

Próximos passos

Com os recursos já garantidos pela Caixa, a expectativa é que o IMAC aprove o licenciamento ambiental em breve, permitindo o início das obras. A nova ponte é considerada essencial para melhorar a mobilidade urbana e fortalecer a integração entre Epitaciolândia e Brasiléia, beneficiando milhares de moradores e impulsionando o desenvolvimento regional. Com informações do Oaltoacre.com