Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, leva famílias de volta para suas casas após vazante do Rio Juruá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 31, a devolução das famílias que estão nos abrigos para suas casas após o Rio Juruá atingir a cota de 11,24, ficando abaixo da cota de alerta de 11,80 metros.

O prefeito Zequinha Lima esteve no abrigo Madre Adelgundes Becker, onde estavam 15 famílias indígenas, entregou sacolões, kit limpeza, colchões e acompanhou a retirada das famílias, que retornaram para suas casas do Bairro do Miritizal.

As demais famílias que estão nas escolas Marcelino Champagnat, Thaumaturgo de Azevedo e Corazita Negreiros também serão levado para suas residências. Ao todo a Prefeitura levou 32 famílias, cerca de 151 pessoas para as escolas que serviram de abrigos e que agora retornarão para casa.

Ao retornar para suas residências cada família recebeu um kit limpeza contendo, pano de chão, sabão em pó, rodo, água sanitária, balde para que possa realizar a limpeza da casa, cesta básica reforçada para ajudar a alimentação dessas famílias e colchões para os que estavam no abrigo.

A indígena Zeneide Matheus kaxiwauá disse que todas as famílias indígenas foram muito bem tratadas pela prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Fomos muito foi bem atendidos, não faltou nada. Tinha comida, alimento, lanche, brincadeira. Hoje vamos retornar pra casa com minha família. Então agradeça ao prefeito pelo que foi feito, pela forma como a gente foi tratado aqui. Zequinha Lima, eu conheci a primeira vez, é bom, agradecido.”

O Coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, José Lima, afirmou que o retorno começou a ser feito após vistoria nas residências.

“Já fizemos uma verificação agora de manhã, o rio não está mais oferecendo risco. É claro que ainda está molhado na residência, mas isso é normal na época de inverno ainda. Por isso, estamos já levando as famílias para as suas residências, onde eles ficarão mais tranquilos. Todo mundo prefere estar na sua residência e como a gente verificou e tem segurança, a gente já está retornando com eles”, relatou.

A Secretária de Desenvolvimento Social de Cruzeiro do Sul, Milca Santos, disse que todas as famílias receberão kit limpeza, cestas básicas, colchões e que até amanhã, terça-feira, 1•,todas as famílias retornarão para casa.

“Hoje nós já estamos aqui entregando para elas os kits de limpeza, uma cesta básica que dá para elas se alimentarem durante um mês. Todos os produtos são de 5 ou 4 quilos de cada, bolacha conserva, o leite, os flocos de milho, é uma cesta bem recheada”, relata.

O Prefeito de Cruzeiro de Sul Zequinha Lima, enfatizou que a prefeitura garantiu toda a estrutura de apoio para as famílias, incluindo serviços de saúde.

“ O importante é que toda a atenção foi dada aqui nos abrigos. O governador esteve aqui, prestando toda a assistência necessária, eu estive também. Nossas secretarias e instituições deram todo o apoio necessário para que as famílias pudessem se sentir em um local seguro, em um ambiente saudável, onde elas pudessem ocupar o seu tempo e se sentir bastante acolhidas”, conclui Zequinha.