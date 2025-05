Prefeito César Andrade recebe escavadeira hidráulica do Mapa por intermédio dos senadores Petecão e Alan Rock

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) destacou o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) no tocante à defesa dos posseiros de vários seringais do Acre, ameaçados de expulsão com a chegada dos projetos de crédito de carbono.

A fala dele foi proferida durante a sessão solene realizada hoje (16) em homenagem aos defensores e defensoras públicas do Acre. A sessão atende a um pedido do deputado estadual Pedro Longo (PDT).

“A forma da exploração e do cometimento de injustiças também se renovam. Estamos vivendo o ano da COP no Brasil e mais recentemente uma onda travestida de bons moços tomou de conta do nosso estado com os chamados projetos de crédito de carbono. Foi um jeito que o latifúndio encontrou para se vestir de verde para expulsar posseiros e posseiras das suas terras. É um debate novo que essa Casa resolveu travar e foi na Defensoria Pública que encontramos a melhor e mais intensa acolhida para esse debate”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar falou, especificamente, do trabalho realizado pela Defensoria, em parceria com o mandato dele, na região do Rio Jurupari. “Eu lembro-me há pouco tempo atrás, no Dia Internacional da Mulher, eu vi a doutora Thaís e o doutor Celso, as meninas e os meninos da Defensoria, pegando canoas e indo ao Jurupari conversar com as pessoas, plantar esperança. Pouco tempo depois, aquilo que parecia não ter solução nenhuma, fez com que uma fila daqueles que negavam o direito dos posseiros, subir as escadarias da Defensoria e procurar fazer um acordo para evitar a judicialização”, destacou.

Ao final, Edvaldo disse que ainda vai presenciar a Defensoria Pública do Acre ganhando prêmios a partir dessa iniciativa. “São várias as famílias que tiveram os seus direitos garantidos pelo abraço generoso, carinhoso, sacerdotal da nossa Defensoria Pública. Eu ainda vou ver a Defensoria ganhar prêmio por essa atitude”, completou.