Prefeito Carlinhos do Pelado leva mensagem do governo municipal a Câmara de Brasileia

Ampliando ainda mais a independência e harmonia entre os poderes o que preconiza a Constituição Federal, o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado acompanhado do vice-prefeito Amaral do Gelo fez na manhã desta segunda-feira 03, a leitura da mensagem governamental da administração municipal na abertura dos trabalhos legislativo na tribuna da Câmara Municipal.

A Sessão conduzida pelo presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio contou com a presença dos 11 vereadores, além da presença do deputado estadual Tadeu Hassem, secretários municipais e o público em geral.

Em sua mensagem oficial o Chefe do Executivo Municipal destacou alegria de estar como prefeito, mais está consciente da responsabilidade com o município de Brasileia e sua população, falou do início da carreira política na condição de vereador, enfatizou o trabalho da ex-prefeita Fernanda Hassem por ter deixado a prefeitura estruturada para ele realizar o seu trabalho.

Lembrou também que é fundamental para o município a arrecadação municipal. “Pois é através do recolhimento do tesouro municipal, que conseguimos melhorar ruas e ramais, com benfeitorias na trafegabilidade e iluminação. Nosso município é pequeno e necessita muitas vezes de repasses do Governo Federal para cumprir obrigações financeiras,” frisou, Carlinhos do Pelado.

O Prefeito ressaltou ainda tamanha importância do poder legislativo para aprovar projetos, obras e benefícios para a população.

E para finalizar disse que sua gestão será pautada pela união, humildade e sobretudo, pela

transparência.

“Há as pessoas são minha prioridade temos bons projetos e boas expectativas para todas as áreas: infraestrutura, saúde, educação, Assistência social, cultura, agricultura e meio ambiente e contamos com diálogo permanente com os vereadores para apreciação e votação desses projetos tão essenciais para a população”, disse.