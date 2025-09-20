Prefeito Carlinhos do Pelado destaca parceria com Governo Lula e DNIT em obras na Avenida Rui Lino e Marinho Monte, em Brasiléia

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, acompanhou de perto os trabalhos realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nas avenidas Rui Lino e Marinho Monte. A ação é fruto da parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, através da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem garantindo melhorias importantes para a mobilidade urbana da cidade.

Durante a execução das obras, foi construída uma faixa de pedestre elevada em frente à Escola Municipal Vitória Salvatierra, medida que aumenta a segurança de estudantes, professores e moradores da região. Além disso, o DNIT iniciou uma ampla operação tapa-buracos, que já beneficia todo o trecho da via, melhorando o tráfego e oferecendo mais conforto para motoristas e pedestres.

O prefeito Carlinhos ressaltou a importância da parceria institucional e agradeceu o empenho do Governo Lula em atender às demandas da população de Brasiléia:

“Essas obras mostram a força do trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Governo Federal. Só temos a agradecer ao presidente Lula, ao DNIT e ao deputado Afonso Fernandes, que reforçou nosso pedido em Brasília, garantindo que essas melhorias chegassem ao município”, destacou o gestor.

A Prefeitura de Brasiléia enfatiza que parcerias como essa são fundamentais para o desenvolvimento do município, permitindo avanços em infraestrutura, segurança no trânsito e qualidade de vida para os moradores.

Com as intervenções em andamento, os moradores de Brasiléia já sentem os reflexos positivos das melhorias, que representam não apenas a valorização da cidade, mas também o compromisso de uma gestão que busca dialogar e unir forças para trazer benefícios concretos à população.