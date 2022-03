Prefeito Camilo acompanha de perto serviço de limpeza nas ruas de Plácido de Castro

Assessoria – O prefeito Camilo da Silva esteve na Rua Marlene de Carvalho, acompanhando de perto os trabalhos de limpeza realizados por uma equipe da SEMSUR.

O prefeito aproveitou também, e visitou a estação rodoviária, para analisar de perto as condições do local de funcionamento, já que há previsão de total revitalização do ambiente.

O prefeito cumprimentou funcionários e amigo, retornando em seguida para sua rotina de trabalho em seu gabinete.

