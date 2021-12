Prefeito Bené Damasceno promove baixaria em sessão solene na Câmara de Vereadores de Porto Acre

Veja o Vídeo:

Veja o outro vídeo abaixo: Os profissionais da rede municipal de ensino do município de Brasileia foram surpreendidos de duas formas(negativo e positivo) com o anuncio feito pela prefeitura de Brasileia sobre o abono salarial quem todas as prefeituras estão anunciando, positivo porque alguns professores vão receber o abono e negativo por que tem professor que não vai receber e os que receberão serão contemplados com pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Mas este não é o grande problema, em entrevista a um meio de comunicação local, o secretário de finanças, Tadeu Hassem, afirmou que o abono será pago com a sobra dos 70% do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) que corresponde o valor de pouco mais de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e que por esse motivo ficou inviável de proporcionar qualquer aumento aos 251 profissionais da educação que irão receber este abono, enquanto os 22 profissionais que trabalharam de igual forma ficarão de fora.

Dentre os profissionais que foram excluídos e que não vão receber o abono salarial, estão: professores provisórios e professores que tem dois contratos e que irão receber pelo CPF.

Mas o que o secretário de finanças, irmão da prefeita, esqueceu de explicar foi sobre os R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) que a prefeitura de Brasileia recebeu em ano de pandemia para serem investidos com os profissionais da educação, e que estes milhões era para ser empregados na folha de pagamento que não custa 9 milhões por ano e que ninguém sabe aonde foi investidos.

A redação do site 3 de Julho Notícias conversou com o professor de matemática, Jacks Aroldo, para saber o que Aroldo tinha a dizer sobre as declarações do secretário de finanças. Jacks nos informou que para ele está bem claro, Tadeu passou a sua matemática da forma como quis, mas que Hassem não tem como enganar a todos com a matemática dele, pois o que ele fez foi falar apenas da sobra dos 70% e que se dividir pela quantidade de profissionais que irão receber dá o valor que foi anunciado, mas tem uma outra parte que não foi esclarecida.

Aroldo enfatiza que há uma sobra de 9 milhões que até o momento não se sabe onde foram investidos, de acordo com o pedagogo, a grande questão é saber onde foram aplicados os 9 milhões durante o ano de pandemia, pois segundo ele, não houve reajuste salarial, não teve aumento, não teve novas contratações e não teve nenhum incentivo ao profissional e muitos dos profissionais da educação fazem a mesma pergunta.

Diante desta situação e tantas dúvidas que rondam este assunto pedimos que os órgãos de fiscalização e controle tenha uma atenção maior com esta situação para que haja transparência quanto aos recursos públicos. Tentamos contato com a assessora de comunicação da prefeitura de Brasileia, Christiane Araújo, para obtermos maiores esclarecimentos, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso, desde já o espaço fica aberto para caso queiram se manifestar a respeito deste assunto.

