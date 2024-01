Prefeita Fernanda Hassem recebe visita da deputada Antônia Lúcia e do deputado estadual Tadeu Hassem

Ex-deputado estadual e presidente do PT do Acre, Daniel Zen – Foto: Sérgio Vale

Em uma série de tweets (atual X), o ex-deputado estadual e presidente do PT do Acre, Daniel Zen, analisou o primeiro ano da tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023. Ele destaca a recente ação de busca, apreensão e prisão contra os responsáveis por financiar e fomentar o episódio, ressaltando, no entanto, a necessidade de investigações avançarem sobre os mentores, incluindo o presidente Bolsonaro e generais do Exército Brasileiro, para erradicar o espectro golpista.

Daniel Zen rejeita veementemente a tese bolsonarista de que o vandalismo e a arruaça foram causados por “infiltrados”, considerando-a ilógica e risível. Com dezenas de membros da extrema-direita já condenados e presos, ele desacredita a narrativa de uma suposta “armadilha da esquerda” e destaca a premeditação e planejamento por trás da tentativa de golpe.

“Hoje, 1 ano do 8/1, foi a vez dos mandados de busca e apreensão e de prisão contra quem FINANCIOU e FOMENTOU a tentativa de golpe. Mas, enquanto as investigações não avançarem sobre os MENTORES, incluindo Bolsonaro e Generais do EB, o espectro golpista seguirá pairando no ar…”, destaca Zen.

Ao completar um ano da ação, Zen enfatiza a importância de responsabilizar não apenas aqueles que executaram, mas também os que planejaram, incitaram, financiaram, se omitiram ou foram coniventes. Sua visão é clara: todos os envolvidos, inclusive os que incentivaram, estimularam, financiaram e acamparam em portas de quartéis, devem enfrentar as consequências legais.

No contexto geral, a tentativa de golpe de Estado por manifestantes bolsonaristas completou um ano, com a Justiça brasileira conseguindo a condenação de 30 pessoas envolvidas na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. Entre as 2.170 pessoas apreendidas durante os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, apenas 66 permanecem presas. O Ministério Público Federal denunciou 1.413 pessoas pela tentativa de golpe, resultando em 28 condenações por diversos crimes, enquanto outras duas foram condenadas exclusivamente pelas depredações dos prédios públicos.

Confira o fio: (Twitter/danielzendoacre)