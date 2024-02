Prefeita Fernanda Hassem presta contas e apresenta Mensagem Governamental na Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2024

O pré-candidato a Prefeitura de Rio Branco pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Marcus Alexandre, deu iniciou esta semana uma série de agendas em instituições públicas, federações, conselhos de classe, para apresentar a metodologia de construção do seu Plano de Trabalho para a gestão de 2025 a 2028, e pedir contribuições com propostas, bem como a participação de especialistas na elaboração do documento.

A primeira reunião aconteceu na Universidade Federal do Acre (Ufac), onde o pré-candidato e o coordenador do Plano de Governo, professor aposentado da Ufac, João Correia, foram recebidos pela magnífica reitora Guida Aquino e pelo vice-reitor, Josimar Batista. Durante o encontro, Marcus Alexandre apresentou as diretrizes do documento e detalhou como pretende envolver a sociedade no processo de construção de sua proposta de trabalho.

“Para nós tem uma simbologia muito grande iniciar esse processo pela Universidade Federal do Acre, berço do conhecimento, da pesquisa, da inovação, viemos pedir acesso a dados e estudos que a universidade dispõe, mas também franquear a participação de especialistas, professores e da comunidade acadêmica para participarem das discussões dos grupos temáticos do nosso plano, entendemos que a universidade pode contribuir muito apontando possíveis soluções para os desafios que a cidade enfrenta em diversas áreas, todos que queiram contribuir serão bem-vindos!”, disse o pré-candidato.

A reitora agradeceu a visita e a escolha da universidade como fonte de informação e coleta de dados científicos. “Vemos como bons olhos o gesto de convidar nossa instituição para contribuir nesse processo, os dados produzidos na universidade são públicos e podem ajudar muito na formulação de projetos e ações que vão beneficiar a cidade”, disse Guida Aquino.

Ampla participação da sociedade

Alexandre enfatizou que o Plano de Governo que será apresentado à sociedade e protocolado no Tribunal Regional Eleitoral quando do registro da candidatura, terá ampla participação da sociedade, e destacou que o documento será construído a partir de encontros de especialistas por áreas temáticas, escuta popular nos bairros, e ainda por meio da disponibilização de ferramentas digitais como aplicativos para receber contribuições.

“Nos próximos dias vamos visitar outras instituições de ensino, as federações da Indústria, do Comércio, da Agricultura, Acisa, os conselhos de classe, e outras instituições que cumprem papel importante no desenvolvimento do nosso municípios, porque entendemos que os desafios que vamos enfrentar vai precisar da colaboração e da união de todos”, finalizou o pré-candidato.