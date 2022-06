Pré-candidata Mara Rocha afirma que em seu governo, alunos da rede estadual terão 3 refeições diárias

Com o nome “Alimentando nosso Futuro”, o programa que propõe 3 refeições diárias para os alunos da rede estadual de ensino fará parte do Plano de Governo, que será apresentado pela pré candidata ao Governo do Estado, Mara Rocha.

Segundo ela, o “Programa Alimentando nosso Futuro” vai ajudar a diminuir a fome e os índices de desnutrição entre as crianças da rede estadual de ensino, além de diminuir os índices de evasão escolar.

Segundo dados do IBGE e do SUS, a desnutrição entre crianças de 0 a 5 anos apresenta índices alarmantes no Estado do Acre, com destaque para os municípios de Jordão e Santa Rosa, com 42% e 57%, respectivamente.

Diante de tais dados, Mara Rocha se manifestou sobre o tema e apontou soluções.

“É lamentável vermos esses índices de desnutrição no Acre. Algo precisa ser feito de forma rápida e efetiva. Por isso coloquei no meu Plano de Governo uma mudança drástica no modelo de merenda, criando 3 refeições diárias servidas nas escolas estaduais”, explicou a pré-candidata ao governo.

“Esta é uma proposta que garante dignidade e saúde aos estudantes. Crianças com fome não conseguem aprender e têm seu intelecto comprometido. Além de ajudar a minimizar os índices alarmantes de desnutrição em nosso estado, essa proposta vai ajudar a diminuir a evasão escolar”, afirmou Mara Rocha.

A proposta, presente no caderno de ideias da pré-candidata ao governo, demonstra o foco nos nas crianças e jovens estudantes do Acre e, também, nos pequenos agricultores familiares do Estado.

“A minha proposta irá privilegiar a compra do material para merenda dos agricultores familiares do Acre. Então, ao implantarmos as 3 refeições para os alunos, estaremos trazendo saúde para eles e renda para o produtor rural. Nossas crianças devem ser nossa prioridade”, finalizou Mara Rocha