Ponte do II distrito de Sena é mais uma promessa que o governo cumpre, destaca Nicolau Junior

Depois de dois anos com as aulas presenciais suspensas, a Universidade Federal do Acre (Ufac) retomou as atividades presenciais nesta semana. E justamente neste retorno das aulas presenciais, os acadêmicos poderão contar com o apoio do mandato do deputado federal Leo de Brito (PT-AC), que destinou R$ 13,5 milhões para investimentos na instituição de ensino.

“A intenção é socorrer a universidade nesse momento que as instituições enfrentam cortes de recursos e forte ataque por parte do presidente Bolsonaro e sua turma que tenta desestruturar as universidades públicas”, afirma Brito.

A verba destinada pelo deputado federal deverá ser aplicada na construção do Museu de Paleontologia no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul; na aquisição de equipamentos para laboratórios de Saúde, Agronomia e Florestas; para investimentos no Restaurante Universitário; além da aplicação em ações que fortaleçam as atividades de pesquisa, extensão, assistência estudantil e no fortalecimento institucional.

Retorno com nova estrutura

Os acadêmicos do curso de Direito, bem como professores e servidores serão os primeiros a contar com um novo espaço, construído com recursos de emenda parlamentar destinada por Leo de Brito, que integra o quadro de ex-alunos da instituição e, o quadro de professores da universidade.

“O Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas é um sonho antigo, desde a época que fui líder estudantil e hoje, depois que já passei a integrar o quadro de professores do curso e por meio do trabalho parlamentar, pude contribuir com a realização”, comenta o deputado federal.

A entrega do Centro será feita pela reitora da Ufac, Guida Aquino, nesta sexta-feira, 25.

“Esse apoio do nosso parlamentar Leo de Brito e professor da universidade vem em boa hora. As emendas vão contemplar desde custeios a investimentos. Custeio para manutenção da universidade, equipar laboratórios com insumos e, também, para realização de algumas obras”, declarou a reitora.

Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

