Petecão se reúne com ministro Padilha e cobra urgência no pagamento de verbas para a Saúde nos municípios

A visita técnica do procurador do Trabalho Jeferson Luiz Pereira Coelho, corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) foi realizada na manhã desta quarta-feira (20/9). Acompanhado dos corregedores-Auxiliares, Vanessa Kasecker Bozza, Márcio de Aguiar Ribeiro, e do procurador-chefe do MPT/RO/AC, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, o procurador foi recebido no gabinete da vice-presidente do TRT-14, a desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, em substituição ao presidente do Regional, Osmar J. Barnez, que não pode estar presente, em razão da agenda correicional no interior do estado.

A desembargadora Maria Cesarineide deu as boas vindas, agradeceu a visita e ressaltou a parceria de sempre com o MPT. A magistrada aproveitou a ocasião para comentar sobre as demandas da região. “Nós sempre buscamos prestar um bom serviço para a sociedade. Sempre tivemos bons procuradores e bons relacionamentos, mas o nosso problema aqui na região é a rotatividade desses profissionais, que é muito intensa, e a nossa região precisa de profissionais que conheçam bem as suas dificuldades”. Ela sugeriu ao procurador-geral que levasse esse apelo à Brasília.

Maria Cesarineide comentou ainda sobre as realidades de Rondônia e Acre, que apesar de serem vizinhos, existe uma diferença muito grande. “A nossa região ainda é pouco conhecida do resto do país. Temos uma área territorial muito extensa, e por conta disso se perde muito tempo para fazer uma atividade. Além do mais tem as dificuldades de acesso terrestre a muitos municípios”, destacou a vice-presidente.

Jeferson Luiz afirmou estar atento aos desafios e reivindicações pontuadas pela desembargadora e demais colegas com quem conversou na região. “Hoje a tecnologia te permite andar eletronicamente o mundo inteiro, mas se a gente não for no local, conhecer de perto essas realidades, a gente não tem o conhecimento real do que acontece naquela localidade”, comentou o procurador que também se colocou à disposição para contribuir, levando as demandas à Brasília.

O procurador-chefe do MPT/RO/AC, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, concordou com os desafios e reivindicações apontados pela desembargadora, e acrescentou:”realmente são inúmeros os desafios, mas tem coisas que fazem valer a pena, e uma delas, é certamente, ter um Poder Judiciário que é parceiro, seja o TRT em si, nas questões administrativas, ou de adequação, mas também os magistrados, que sabem que se a gente precisar vai entrar com ação. Às vezes o entendimento é diferente, mas o processo vai ser tratado com seriedade, a fim de garantir uma vida melhor para a nossa sociedade. Tudo isso é importante, e faz a gente querer ficar aqui na região, para poder fazer diferença”, registrou o procurador.

Ao finalizar o encontro a desembargadora reafirmou o compromisso de sempre andar lado a lado com o Ministério Público do Trabalho.