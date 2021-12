Petecão lamenta maior escândalo de desvio de dinheiro do Acre, nos seus 32 anos de mandatos políticos

Veja o Vídeo:

O senador Sérgio Petecão do PSD, usou a tribuna do senado nesta quinta-feira 16, para lamentar o escândalo envolvendo o governo do Acre, ocupando as paginas policiais.

Petecão cita que o escândalo, é um registro muito triste para a história do Acre, um estado que lutou para ser brasileiro. “O Acre amanheceu nas páginas policiais. O escândalo do governo do Acre repercute nacionalmente. Todos os jornais falam da operação que levou a Polícia Federal para dentro da sede do governo do Acre, e da casa do governador. Secretários presos”, comenta.

Para Petecão, a operação desencadeada no Acre, envolvendo diretamente o governador Gladson Cameli, já era anunciada no estado. “Hoje, estamos vendo exatamente o que já ouvíamos nos bastidores, nas ruas…A PF fala de um desvio que pode chegar até R$ 800 milhões (quase, R$ 1 bilhão)”, diz o senador.

Na politica ha mais de 30 anos, Petecão que é postulante ao governo do Acre em 2022, cita que o escândalo desta manhã, não é para se comemorar, mas que a justiça precisa ser feita contra quem desvia dinheiro público.” Nunca vi um escândalo tão grande quanto ao que lamentavelmente estamos vendo agora. Uma coisa é certa, quem desviou o dinheiro do povo acreano vai ter que pagar”, cobrou ele.

Acompanhe abaixo o discurso do senador Petecão na tribuna do Senado, nesta quinta-feira 16, sobre os escândalos no Acre.

