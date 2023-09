Petecão garante R$ 1,9 milhão para a construção de pontes em ramais que ligarão Acrelândia a Senador Guiomard

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (19), o empenho de recursos federais no valor de R$ 1,9 milhão para a construção de pontes ao longo do trecho do Ramal Novo Progresso, no município de Senador Guiomard, mais conhecido como Quinari. Informou haver conseguido os recursos junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Midr).

Destacou que com esses recursos serão construídas quatro pontes sobre os igarapés que cortam o Ramal Progresso, facilitando o tráfego de veículos na região. A intenção do senador é criar uma conexão entre esse ramal e o do Bigode, localizado em Acrelândia, interligando os dois municípios. Essa ligação, segundo o parlamentar, reduzirá as distâncias percorridas entre as BRs 364 e 317, além de impulsionar o desenvolvimento local, especialmente na agricultura. Ressaltou que, no total, ele já investiu quase R$ 5 milhões na construção dessa ligação entre as duas BRs.

Informou que no ano de 2021 já havia viabilizado o valor de R$ 2,9 milhões para o município de Acrelândia, destinados à construção da ponte sobre o Rio Iquiri, no Ramal do Bigode, que é o ponto de interligação entre os dois ramais. Segundo o senador, o projeto atrasou, pois enfrentou alguns contratempos, uma vez que necessitava de autorização do proprietário do terreno para abrir o ramal e construir a ponte.

Comunicou haver recebido esta manhã um telefonema do prefeito Olavinho, informando que as devidas autorizações pendentes haviam sido concedidas esta semana e as obras, reiniciadas.

“Recebi duas boas notícias, hoje, sobre a ligação terrestre entre Acrelândia e Quinari. A primeira foi do Olavinho [prefeito de Acrelândia], comunicando que os obstáculos para a construção da ponte sobre o Rio Iquiri, no Ramal do Bigode, já haviam sido superados; a segunda foi o empenho desse recurso – de R$ 1,9 milhão – para a construção das pontes no Ramal Novo Progresso, que é o trecho no Quinari”.

Conhecedor das dificuldades que os produtores rurais enfrentam diariamente para o escoamento de sua produção, o parlamentar se tem dedicado a buscar todo e qualquer investimento do governo federal para melhorar as condições de mobilidade dos agricultores acreanos através da destinação de recursos para infraestrutura rural.

“A construção dessas pontes nos dois ramais será fundamental, não apenas para reduzir as distâncias percorridas e melhorar a trafegabilidade para os produtores rurais daquela região, mas também para impulsionar o desenvolvimento econômico local e a conectividade viária entre as comunidades ao longo desses trechos,” concluiu.