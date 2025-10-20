Tudo sobre Política
Petecão destina R$ 690 mil para aquisição de caminhão basculante que vai reforçar os trabalhos nas comunidades rurais de Xapuri
O município de Xapuri recebeu uma excelente notícia para o fortalecimento das ações voltadas às comunidades rurais. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) confirmou a liberação de R$ 690 mil, oriundos de emenda parlamentar junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Os recursos serão utilizados para a compra de um caminhão basculante que ficará à disposição da Secretaria Municipal de Obras.
Com o novo equipamento, a prefeitura terá melhores condições de atender as demandas das zonas rurais, especialmente nas ações de recuperação e manutenção de ramais, além de melhorias nas estradas vicinais. O veículo também servirá de apoio aos serviços públicos essenciais, garantindo mais agilidade e eficiência nas frentes de trabalho realizadas pela administração municipal.
Durante o anúncio, Petecão destacou a importância do investimento para os municípios do interior, que enfrentam grandes dificuldades durante o período chuvoso. Segundo o senador, a falta de maquinário adequado compromete o escoamento da produção rural e o deslocamento das famílias que vivem nas comunidades mais afastadas.
“Quem mora no interior sabe o que é enfrentar o inverno amazônico. Quando a chuva aperta e a prefeitura não tem equipamento, os ramais fecham e o povo fica isolado. Esse caminhão vai ajudar muito o município de Xapuri a manter as estradas trafegáveis e dar mais suporte às famílias rurais”, afirmou o parlamentar.
A iniciativa reforça o compromisso de Sérgio Petecão com o desenvolvimento dos municípios acreanos, em especial com as prefeituras que dependem de parcerias para garantir melhores condições de vida à população. O investimento é fruto de uma solicitação direta da gestão municipal de Xapuri e representa mais um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura rural do Acre.
“Sou a prova de que o diagnóstico precoce salva”, afirma servidora do Tribunal de Contas que venceu câncer de mama
Foto: Assessoria/ TCE
(Alcinete Gadelha) – Foi em um exame de rotina que a servidora do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), Shelley Torres, de 43 anos, ouviu a palavra que ninguém quer escutar: câncer. Ali, ela conheceu o impacto de receber esse diagnóstico. Mas, apesar do medo e da incerteza, agarrou-se à fé e ao apoio das pessoas ao seu redor para enfrentar o tratamento e vencer a doença.
O diagnóstico que mudaria sua forma de ver a vida veio em junho de 2024, quando foi detectada uma alteração na mama esquerda. A ginecologista solicitou uma biópsia, que confirmou a malignidade das calcificações apresentadas. O tumor tinha 1,4 centímetro, tamanho ainda imperceptível ao toque, sendo detectado apenas por exame de imagem.
“Eu já acompanhava a mama direita porque tenho um nódulo e, por isso, fazia acompanhamento a cada seis meses. Em outubro de 2023 estava tudo bem, e em maio de 2024 surgiu essa alteração. O tempo foi crucial para o diagnóstico e o tratamento, porque quando descoberto precocemente, a chance de cura é muito grande. E é por isso que digo que o tempo é crucial”, relembra.
Carcinoma
O exame de biópsia confirmou um carcinoma invasivo em estágio dois. Esse é o tipo mais comum entre as mulheres, classificado com grau de agressividade intermediário. Pouco mais de dois meses após o diagnóstico, Shelley estava em São Paulo, onde passou pela cirurgia de retirada do tumor.
“Naquele primeiro momento foi desesperador, justamente pela cultura de que o câncer é uma ‘sentença de morte’. Mas, com o tempo, fé, o apoio da família e dos amigos, entendi que era algo que eu podia vencer”, contou.
Outubro Rosa: a importância de falar sobre prevenção
A história de Shelley, assim como muitas outras, entram em evidência e ganham força neste mês de outubro, quando o mundo se une na campanha Outubro Rosa, movimento que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e, quando identificado em estágio inicial, as chances de cura ultrapassam 90%.
O dia 19 de outubro marca o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama. E não só nesta data, mas em ato de rotina, a ginecologista e mastologista Laís Bulsoni reforça a importância dos exames regulares e da atenção aos sinais do corpo.
“Por isso estimulamos tanto a realização da mamografia. É o único exame que permite diagnosticar um câncer de mama em estágio clínico inicial, antes de qualquer manifestação, ou seja, antes mesmo de a paciente perceber alterações. A mamografia é o exame que reduz a mortalidade por câncer de mama. É por isso que, no Outubro Rosa, sempre batemos nessa tecla”, afirma.
Dados da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) apontam que, apenas neste ano, até o início de outubro, foram identificados 115 novos casos da doença no estado, sendo 114 em mulheres e 1 em homem. A cada ano, são cerca de 75 mil novos casos no Brasil.
Diagnóstico precoce e fé no processo
O diagnóstico precoce foi o que permitiu que Shelley tivesse um tratamento menos invasivo. A cirurgia foi bem-sucedida, sem necessidade de retirada completa da mama. Durante o procedimento, ela passou por uma radioterapia intraoperatória, técnica moderna equivalente a múltiplas sessões de radioterapia externa.
Mesmo assim, a segunda fase do tratamento foi a mais difícil
“Por ser um câncer hormonal, precisei fazer tratamento com medicação. Os efeitos colaterais foram muito fortes, então vieram a ansiedade, a insônia e o emagrecimento. Foi um período delicado, mas com acompanhamento médico e psicológico consegui superar. Hoje olho para trás e vejo o quanto fui forte.”
A servidora conta que hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios, ajudaram muito em sua recuperação.
A dra. Laís também reforça que os bons hábitos são uma importante forma de prevenção. Assim como a mamografia pode detectar a doença no início e salvar vidas, uma vida saudável também é fundamental.
“Podemos dizer que 50% das neoplasias poderiam ser evitadas com simples mudanças de hábitos. Hoje percebemos um aumento expressivo nos diagnósticos oncológicos, já que a população mudou muito seu estilo de vida. Obesidade, sobrepeso, aumento do consumo de álcool, tabagismo e sedentarismo são fatores de risco. A Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de atividade física por semana como forma de prevenção, mas grande parte da população não atinge essa meta. Isso tem impacto direto no aumento da incidência do câncer de mama”, alerta.
Superação e nova forma de viver
Mais de um ano após o diagnóstico, Shelley celebra a vida com gratidão. O acompanhamento médico continua a cada três meses, mas ela se sente fortalecida, não apenas fisicamente, também mental e emocionalmente, com uma nova forma de enxergar a vida.
“Aprendi a não querer fazer tudo sozinha, a dividir, a pedir ajuda. Fomos criadas para sermos fortes e perfeitas o tempo todo, mas isso nos desgasta. É preciso cuidar da mente, do corpo e do coração.”
Ela conclui com uma mensagem de esperança. “Hoje estou bem, graças a Deus. Quero dizer a todas as mulheres: não tenham medo. Façam seus exames, e concluam o ciclo, apresentando ao médico, observem seus corpos e cuidem de si. Eu sou a prova de que o diagnóstico precoce salva.”
Lula e Jorge Viana lideram comitiva com mais de 100 empresários em fóruns na Indonésia e na Malásia para ampliar presença do Brasil na Ásia
Gabinete Itinerante da Deputada Michelle Melo oferece atendimentos gratuitos e ações sociais em Vila Campinas
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
Evento reforça a importância da tecnologia para aprimorar a prestação jurisdicional à sociedade de Rondônia e Acre – Foto: Assessoria...
MPT RO-AC ganha destaque nacional: procuradores assumem coordenações estratégicas no Ministério Público do Trabalho
(Bosco Gouveia) – As recentes nomeações de procuradores da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (MPT-RO/AC) representam um marco...
Encabeçada pelo vereador Eber Machado, Blitz do MDB revela o maior engodo da gestão do prefeito Bocalom: a farsa das 1001 casas que nunca existiram
A tão falada promessa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de entregar 1001 casas em apenas 24 horas se...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
