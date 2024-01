Petecão destina R$ 2,6 milhões à Ufac, priorizando a implantação do Programa Paraolímpico, além de outros projetos

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) – Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quarta-feira (24), a alocação de R$ 2,6 milhões para a Universidade Federal do Acre (Ufac). Informou que este investimento, proveniente de emenda individual e de cota na emenda da bancada para 2024, visa a fortalecer diversas áreas da instituição.

Dentre as prioridades, destaca-se a destinação de R$ 850 mil para a criação e expansão do Programa Paraolímpico na Ufac. Essa iniciativa, reforçou, compreende melhorias no Centro de Referência Paraolímpico, incluindo a cobertura da quadra poliesportiva, a aquisição de equipamentos e o financiamento das atividades planejadas. Estão previstas a implementação do programa em escolas da capital e quadras em cidades do interior, como Brasileia, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Petecão destacou que o programa tem como meta principal promover e incentivar a prática de esportes paraolímpicos para, pelo menos, 105 adolescentes com algum tipo de deficiência. Ressaltou que o projeto busca garantir abordagens de atendimento personalizado, considerando aspectos como idade cronológica, biológica e as limitações específicas de cada indivíduo. Além disso, será levada em conta a fase da vida em que as deficiências foram adquiridas, considerando o histórico esportivo de cada participante.

Além do montante destinado ao Programa Paraolímpico, o senador Petecão alocou R$ 950 mil para a conclusão do Restaurante Universitário no Campus de Cruzeiro do Sul; R$ 300 mil para atividades de formação e capacitação nas áreas de inclusão produtiva de pessoas com deficiência (física, auditiva, visual e mental) e outros R$ 500 mil para cobrir despesas do curso de Engenharia Agronômica em Plácido de Castro. Ao comentar sobre esses investimentos, o senador Petecão destacou:

“É fundamental investir dinheiro público na educação para fomentar oportunidades e inclusão social dessa garotada. Os recursos destinados à Ufac visam não apenas a aprimorar a infraestrutura, mas também a criar condições para que todos os estudantes, incluindo os que, afetados por alguma deficiência, tenham acesso a uma educação de qualidade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e a inclusão social, de nossa sociedade”, concluiu.