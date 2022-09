Petecão defende o fortalecimento da Defensoria Pública do Acre. “Trabalho de grande impacto social”

A defensora pública geral, Simone Santiago, acompanhada da coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos, Juliana Marques Cordeiro, participaram de agenda institucional na Prefeitura deCruzeiro do Sul. O vice-prefeito, Henrique Afonso, recebeu a comitiva da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) na manhã desta quinta-feira, 1, e confirmou apoio ao projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” que acontece no próximo dia 24 na Vila Santa Luzia, Lagoinha e Liberdade.

A defensora pública Carolina Matias Vecchi e o defensor Diego Gonçalves, que atendem na Unidade Defensorial de Cruzeiro do Sul, também participaram da reunião que contou ainda com a presença da ouvidora-geral da DPE/AC, Soleane Manchineri.

“Estamos entusiasmados em poder estar chegando mais perto de quem mora longe, da população que mais precisa dos nossos serviços. É a primeira vez que o nosso projeto itinerante chega ao Juruá, mas por meio das importantes parcerias vamos continuar com essas ações”, destacou a defensora-geral, Simone Santiago.

Além do vice-prefeito, estavam presentes na reunião as secretárias municipais de Turismo e Empreendedorismo, Gleiciane Cruz e de Desenvolvimento Social, Delcimar Leite.

O vice-prefeito, Henrique Afonso, que na ocasião representou o prefeito Zequinha Lima, elogiou o trabalho realizado pelas novas defensoras e defensores públicos no município. “É muito gratificante saber que a nossa população está sendo bem atendida. Sozinho a gente consegue, mas com parceiros como a DPE temos como levar serviços essenciais na ponta, onde está a população que mais precisa”, disse.

Cruzeiro do Sul conta ainda com a defensora Camila Albano e com o defensor João Augusto Silveira, que coordena a Unidade Defensorial.

A agenda institucional no interior iniciou nos municípios de Feijó e Tarauacá. No Juruá, a visita já aconteceu em Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e nesta sexta-feira, 2, a comitiva segue para Mâncio Lima.