Senador Petecão comemora pesquisa interna que mostra cenário indefinido para governo do Acre

O contrato foi publicado no DOM-AM / prefeito de Guajará Ordean Silva – Foto: Reprodução

O prefeito de Guajará Ordean Gonzaga da Silva (PP), firmou contrato com açougue de Cruzeiro do Sul, para fornecer material de construção para o município.

a homologação do contrato foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM), desta quarta-feira (15).

Segundo o portal Laranjeiras, a empresa contratada foi M. S. ANDRADE SILVA EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.655.134/0001-65 estabelecida na Av. 25 de agosto nº 843, bairro: 25 de agosto, Cruzeiro do Sul/AC. Seu nome fantasia é MERCANTIL & ACOUGUE ANDRADE, criada em 01/02/2021 seu capital social é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil). Tem como sócia administradora Maria Sheila Andrade Silva.

O que chama a atenção no CNPJ da empresa além de seu nome fantasia, é a sua principal atuação no mercado, o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

No contrato firmado com o município de Guajará a empresa vai fornecer Material de construção em geral, para atendimento Secretaria Municipal de Educação, Administração, Saúde de Guajará/AM.

O valor pago pelo contrato é de R$ 2.172.092,50 (dois milhão centos e setenta e dois mil noventa e dois reais cinquenta centavos).

