Petecão anuncia investimento de R$ 4,6 milhões para continuidade de melhorias na Rodovia Transacreana

O deputado estadual Tadeu Hassem esteve no município de Brasileia, onde participou do encerramento do campeonato de interbairros 2023, que tanto foi esperado na cidade.

Para o parlamentar, esta é uma atividade de grande relevância, uma vez que busca fortalecer a prática de esporte e valorizar os desportistas como um todo.

“Hoje é um dia importante, Brasiléia é a capital do futsal do estado do Acre. Eu fico muito feliz porque durante seis anos na gestão da finança a gente ajudou a nossa prefeita articular recursos para o esporte. Eu quero aqui agradecer imensamente a população de Brasiléia, o gerente de esportes Bil Rocha, que sempre abraçam o esporte,” disse.

Em 2023 já foram realizadas mais de 20 atividades esportivas incluindo zona urbana e rural, sem contar que a seleção de futsal de Brasiléia, apoiada pela prefeitura, está disputando a grande final do estadual de futsal deste ano.