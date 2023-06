“Pescadores irão receber juntamente o seguro defeso e o bolsa família de R$ 600”, dia senador Sérgio Petecão

Defensora-geral participa da plenária – Foto: Neto Lucena / Secom

Bruno Firmino / DFE/AC – A defensora pública geral, Simone Santiago, participou da plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027 na manhã deste sábado, 3, realizado no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

O PPA é um documento que está previsto na Constituição para definir metas, diretrizes e programas do Governo Federal. Este ano o Plano voltou a ser feito de forma participativa e está na sua etapa de plenárias presenciais, que incluem todos os estados e o Distrito Federal.

No Acre, os integrantes de movimentos sociais apresentaram suas propostas para os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e da Integração Nacional, Waldez Góes. Representantes do poder executivo e legislativo também se manifestaram durante a plenária.

O dispositivo da plenária foi composto pelo ministro de Estado da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o governador do Estado do Estado do Acre, Gladson Cameli, a reitora da Universidade Federal do Acre, Guida Aquino, o secretário extraordinário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Luiz Gonzaga, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o senador da República, Sérgio Petecão, a deputada federal, Socorro Neri, a secretaria nacional de Planejamento, Leany Lemos, a secretaria nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Edel Nazaré Santiago de Moraes, o secretário Nacional de Participação Social, Renato Simões, o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos, Sérgio Firpo, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Danilo Lovisaro, o secretário estadual de Planejamento, Coronel Ricardo Brandão, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Acre, Jhonatan Donadoni, o procurador-geral do Estado do Acre, Marcos Mota, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos e o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim.