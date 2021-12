“Perseguidor”: Vereadora Rosita Abreu, de Bujari, afirma estar sofrendo retaliações por parte do prefeito Padeiro

Prefeito de Bujari João Edvaldo Teles de Lima e a vereadora Rosita Abreu – Foto: Arquivo Rosita Abreu / prefeito – rede social

A vereadora Rosita Abreu (PP) do município de Bujari, afirma estar sofrendo retaliações diretas por parte do prefeito João Edvaldo Teles de Lima (PDT), o motivo seria “ciúmes”. Isto porquê Padeiro acredita que a vereadora possa ser candidata a prefeita nas próximas eleições e, ameaça de lhes tomar o cargo.

Diante da insegurança do gestor por não ter realizado um bom trabalho no município ao ponto de lhe trazer reconhecimento, Padeiro acha mais fácil se comportar de forma brutas, mal educada e de ranço revanchista, como de costume, ou talvez pela ausência de capacidade intelectual para resolver os problemas da melhor forma.

Passível de responder por crime de responsabilidade, por descumprir todos os prazos e não encaminhar ao Poder Legislativo nas datas previstas em lei, o PPA, a LDO e a LOA, que pode levar a sua cassação pelo Judiciário, o prefeito ficou revoltado com a festa promovida pela Vereadora que juntou mais de 600 pessoas no Ginásio de Esportes da Escola São João Batista.

Para Padeiro esta atividade foi a gota d’água, logo após a festa, o gestor foi pessoalmente ao Setor de Pessoal e mandou descontar quase R$ 1.000,00 (um mil reais) do salário de funcionária da vereadora que atua há mais de 30 anos, alegando que a mesma participa de sessões na Câmara Municipal em horário de expediente.

“Não entendo essa perseguição do Prefeito! Nossa família idealizou a festa para as crianças, centenas de pessoas prestigiaram, tivemos a ajuda fundamental da Empresa Zopone Engenharia, na pessoa do senhor Simaron Mancini e da Dep. Estadual Maria Antônia e seu esposo Dêda, disse a vereadora. Isso não é justo para com a população – disse a vereadora. Logo depois da festa, o Prefeito foi pessoalmente ao Setor de Pessoal e mandou descontar quase R$ 1.000,00 (um mil reais) do meu salário de funcionária que sou a mais de 30 (trinta) anos, alegando que participei de sessões na Câmara Municipal em horário de expediente, situação de direito meu na condição de parlamentar, igual a vivenciada por milhares de vereadores Brasil a fora. O que é pior! Sem qualquer procedimento administrativo, comunicado prévio ou conhecimento do chefe imediato e, favorecendo os vereadores que lhes apoiam e de mesma situação administrativa. Vamos buscar nosso direito na justiça e, continuaremos a apresentar as reivindicações em favor de nossa gente e, não vamos recuar pois representamos nossa população que está descontente e as cobranças são muitas. Ele não cumpriu a Lei e poder ser cassado, tenta enganar o Legislativo, que não aprovou até hoje, o Plano Plurianual Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, porque nada chegou a Câmara e, se o Prefeito pensa que vai no intimidar, está literalmente enganado!” Concluiu Rosita Abreu.

