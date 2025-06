Perpétua Almeida: ABDI debate com produtores de café do Acre ampliação de investimentos na cadeia produtiva

Nesta quinta-feira (12), o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, esteve reunido com o atual prefeito do município, Salatiel Magalhães e com o vice-prefeito Neto do Jamilson, para tratar de diversos assuntos relacionados a benefícios para a população local.

Dentre os assuntos, Dêda explanou a respeito da parceria entre prefeitura com o mandato da deputada estadual Maria Antônia e o mandato do deputado federal Eduardo Velloso, para que assim, possa ser realizado, futuramente, multirão em atendimento oftalmológico junto às comunidades, como já vem acontecendo em outros municípios. Emenda parlamentar também foi assunto pautado na ocasião.

Ao longo da reunião, foi debatido também a respeito do atual cenário político em Rodrigues Alves, e consequentemente o desenvolvimento do município através da boa administração que continua sendo realizada para proporcionar os avanços nos mais diversos segmentos. Na oportunidade, Dêda agradeceu ao prefeito e ao vice pela boa receptividade, pois acredita que o melhor caminho é e sempre será o diálogo entre os poderes.

“Estou extremamente grato em ter sido recebido tão bem pelo prefeito e seu vice, na prefeitura de Rodrigues Alves, que é o município no qual eu tenho um grande carinho, quero agradecê-los por terem sido atenciosas com as pautas apresentadas durante a nossa reunião. Me coloquei a disposição juntamente com o mandato da deputada Maria Antônia que sempre lutou pelos avanços do nosso município”, concluiu.