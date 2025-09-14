Tudo sobre Política
Pelo segundo ano consecutivo, deputado Nicolau Júnior prestigia Festa dos Pescadores em Mâncio Lima
Tudo sobre Política
Dentro da programação do Festival do Coco, realizado em Mâncio Lima, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou neste sábado, 13, pelo segundo ano consecutivo, da tradicional Festa dos Pescadores.
Uma das ações de destaque neste ano foi a articulação feita por Nicolau junto ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Polícia Civil, garantindo o atendimento para atualização das carteiras de identidade dos pescadores do município. Ao todo, 600 atualizações foram realizadas. O documento atualizado é essencial para que os trabalhadores continuem tendo acesso aos benefícios da categoria.
Durante sua fala, o deputado reforçou a importância da pesca para o fortalecimento da economia local. “Mâncio Lima é um município pujante, que cresce e os pescadores fazem parte desse desenvolvimento, movimentando uma das cadeias econômicas mais importantes”, destacou Nicolau.
O evento contou ainda com a participação do prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, do deputado federal Zezinho Barbary, além do presidente da Colônia de Pescadores do município, Elton da Pesca.
O prefeito aproveitou o momento para agradecer o apoio de Nicolau ao município. “Nicolau colocou quase meio milhão de emendas para Mâncio Lima e parte deste dinheiro está sendo utilizado para a construção dos poços artesianos no Rio Môa”, ressaltou.
Já Elton da Pesca, fez questão de reconhecer o esforço coletivo que possibilitou mais uma edição da festa. “Quero agradecer a todos os parceiros que contribuíram para a realização de mais uma edição da Festa dos Pescadores e também aos pescadores de Mâncio Lima, que são os grandes protagonistas deste evento”, afirmou.
A Festa dos Pescadores, além de celebrar a cultura local, reforça a relevância da atividade pesqueira para a economia e a identidade do município, consolidando-se como um dos pontos altos da programação do Festival do Coco.
Tudo sobre Política
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima
(Assessoria) – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.
Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.
Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.
A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.
A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
Pelo segundo ano consecutivo, deputado Nicolau Júnior prestigia Festa dos Pescadores em Mâncio Lima
Saúde na Comunidade chega à 120ª edição com mais de 136 mil atendimentos em Epitaciolândia
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia fortalece esporte na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, e reúne 57 equipes com prêmios para atletas e população
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e IDA promovem oficina socioambiental de artes para crianças no Rio Croa
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão