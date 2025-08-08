“Pelas que já se foram, e pelas que ainda podem ser salvas: Michelle Melo na caminhada por um Acre sem feminicídio”

A coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, utilizou a rede social (Instagram) nesta quarta-feira (7) para comentar a caminhada da campanha Agosto Lilás, realizada no município de Brasileia, que teve como objetivo conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

A mobilização contou com a participação de alunos das escolas estaduais Manoel Fontenele de Castro e Instituto Odilon Pratagí, além de representantes de diversas instituições comprometidas com a causa, como a Secretaria Municipal da Mulher (SEMULHER), o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), a Organização de Mulheres Policiais (OPM), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Militar, secretarias municipais e a Secretaria de Estado de Educação.

Em vídeo publicado no Instagram, Fernanda Hassem fez um forte apelo à sociedade sobre a importância de combater todos os tipos de violência sofridos por mulheres:

“Olá, precisamos falar sobre violência. Há muitas mulheres sofrendo todo tipo de violência — psicológica, parental, física e até o feminicídio. No nosso país, estado e município, há diversos casos. Frases como ‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’ só aumentam a sensação de impunidade. Precisamos da união de todos — igrejas, instituições, sociedade civil — para quebrar esse ciclo vicioso que impera em nossa sociedade”, afirmou.

A coordenadora também destacou a importância da mobilização em Brasileia e elogiou o envolvimento da comunidade:

“Hoje fico feliz porque o nosso município, em parceria com o Governo do Estado, clamou, se uniu, e a população atendeu. Quero cumprimentar a Edilane, coordenadora da OPM, o Suli, secretário de Assistência Social, e todos os envolvidos nessa causa tão importante. O silêncio custa vidas. Precisamos de leis mais rigorosas. Chega de violência. Chega de impunidade. Chega de mulheres sofrendo. Feminicídio zero.”

A campanha Agosto Lilás é um movimento nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e reforça a necessidade de políticas públicas, acolhimento e denúncias de casos de agressão.

Veja o vídeo No Instagram: