“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida
A deputada federal pelo Acre, Socorro Neri, usou suas redes sociais para comentar o atual o cenário político nacional que desencadeou uma onda de manifestaçções. A parlamentar, ao votar contra o que classificou como um verdadeiro escárnio: a chamada PEC da Blindagem, reafirma, mais uma vez, o compromisso de honrar cada voto recebido, mantendo uma postura coerente com os princípios da ética e da defesa da democracia.
Após a votação, Neri acompanhou de perto as manifestações populares que tomaram conta das ruas do Brasil neste domingo (21). Milhares de brasileiros protestaram contra a proposta que, segundo especialistas e opositores, busca blindar políticos de responsabilizações de possíveis crimes por parte da justiça, afastando ainda mais o Congresso de eventuais punições devidas e das reais necessidades da população.
Em suas redes sociais, a deputada fez questão de registrar a indignação e também a esperança despertada pelo movimento popular:
“Que o escárnio da PEC da Blindagem tenha servido para despertar esse gigante adormecido. Chega de corrupção, de abuso de poder, de privilégios, de pautas legislativas totalmente desconectadas das necessidades do povo brasileiro.”
A reflexão da parlamentar também remeteu a uma frase histórica de Ulysses Guimarães, um dos símbolos da redemocratização do Brasil:
“A única coisa que mete medo em político é povo na rua.”
Com essa posição firme, Socorro Neri mostra que segue firme om os princípios da ética e da moral e atenta às demandas sociais e se mantém alinhada com o clamor popular por justiça, transparência e responsabilidade política. Sua postura contrasta com a tentativa de setores do Congresso de aprovar medidas que desvirtuam o papel do Parlamento e enfraquecem a democracia brasileira.
Deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda prestigia 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
A deputada estadual Maria Antônia (PP/AC), acompanhada de seu esposo e ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, marcou presença na 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter, um dos mais importantes eventos culturais da região do Juruá.
O festival, que já se consolidou como tradição no calendário acreano, tem como objetivo valorizar a cultura local, fortalecer a economia regional e celebrar as tradições do povo acreano, reunindo produtores, artesãos, artistas e toda a comunidade em torno da produção do milho, alimento símbolo da agricultura familiar no interior do estado.
Durante sua participação, a deputada destacou a importância de iniciativas como esta, que não apenas fomentam o desenvolvimento econômico dos municípios, mas também reforçam o orgulho cultural e a identidade do povo do Acre.
“É uma alegria imensa poder prestigiar esse momento tão especial para o município de Porto Walter. O Festival do Milho é mais do que uma festa, é a celebração do trabalho do nosso povo, da agricultura que sustenta tantas famílias e da cultura que nos identifica como acreanos”, ressaltou Maria Antônia.
Com alegria e receptividade, a população de Porto Walter demonstrou sua força comunitária, reforçando que o festival é também um espaço de integração, lazer e fortalecimento das raízes culturais da região.
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
