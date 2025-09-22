“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida

A deputada federal pelo Acre, Socorro Neri, usou suas redes sociais para comentar o atual o cenário político nacional que desencadeou uma onda de manifestaçções. A parlamentar, ao votar contra o que classificou como um verdadeiro escárnio: a chamada PEC da Blindagem, reafirma, mais uma vez, o compromisso de honrar cada voto recebido, mantendo uma postura coerente com os princípios da ética e da defesa da democracia.

Após a votação, Neri acompanhou de perto as manifestações populares que tomaram conta das ruas do Brasil neste domingo (21). Milhares de brasileiros protestaram contra a proposta que, segundo especialistas e opositores, busca blindar políticos de responsabilizações de possíveis crimes por parte da justiça, afastando ainda mais o Congresso de eventuais punições devidas e das reais necessidades da população.

Em suas redes sociais, a deputada fez questão de registrar a indignação e também a esperança despertada pelo movimento popular:

“Que o escárnio da PEC da Blindagem tenha servido para despertar esse gigante adormecido. Chega de corrupção, de abuso de poder, de privilégios, de pautas legislativas totalmente desconectadas das necessidades do povo brasileiro.”

A reflexão da parlamentar também remeteu a uma frase histórica de Ulysses Guimarães, um dos símbolos da redemocratização do Brasil:

“A única coisa que mete medo em político é povo na rua.”

Com essa posição firme, Socorro Neri mostra que segue firme om os princípios da ética e da moral e atenta às demandas sociais e se mantém alinhada com o clamor popular por justiça, transparência e responsabilidade política. Sua postura contrasta com a tentativa de setores do Congresso de aprovar medidas que desvirtuam o papel do Parlamento e enfraquecem a democracia brasileira.