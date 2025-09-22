Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

“PEC da Blindagem é escárnio”, diz deputada Socorro Neri ao apoiar manifestações populares contra a medida

Publicados

21 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

A deputada federal pelo Acre, Socorro Neri, usou suas redes sociais para comentar o atual o cenário político nacional que desencadeou uma onda de manifestaçções. A parlamentar, ao votar contra o que classificou como um verdadeiro escárnio: a chamada PEC da Blindagem, reafirma, mais uma vez, o compromisso de honrar cada voto recebido, mantendo uma postura coerente com os princípios da ética e da defesa da democracia.

Após a votação, Neri acompanhou de perto as manifestações populares que tomaram conta das ruas do Brasil neste domingo (21). Milhares de brasileiros protestaram contra a proposta que, segundo especialistas e opositores, busca blindar políticos de responsabilizações de possíveis crimes por parte da justiça, afastando ainda mais o Congresso de eventuais punições devidas e das reais necessidades da população.

Em suas redes sociais, a deputada fez questão de registrar a indignação e também a esperança despertada pelo movimento popular:

“Que o escárnio da PEC da Blindagem tenha servido para despertar esse gigante adormecido. Chega de corrupção, de abuso de poder, de privilégios, de pautas legislativas totalmente desconectadas das necessidades do povo brasileiro.”

Leia Também:  Deputada Socorro Neri aprova projeto que garante apoio aos municípios atingidos por desastres naturais

A reflexão da parlamentar também remeteu a uma frase histórica de Ulysses Guimarães, um dos símbolos da redemocratização do Brasil:

“A única coisa que mete medo em político é povo na rua.”

Com essa posição firme, Socorro Neri mostra que segue firme om os princípios da ética e da moral e atenta às demandas sociais e se mantém alinhada com o clamor popular por justiça, transparência e responsabilidade política. Sua postura contrasta com a tentativa de setores do Congresso de aprovar medidas que desvirtuam o papel do Parlamento e enfraquecem a democracia brasileira.

Tudo sobre Política

Deputada Maria Antônia e seu esposo Dêda prestigia 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter

Publicados

10 horas atrás

em

21 de setembro de 2025

Por

A deputada estadual Maria Antônia (PP/AC), acompanhada de seu esposo e ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, marcou presença na 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter, um dos mais importantes eventos culturais da região do Juruá.

O festival, que já se consolidou como tradição no calendário acreano, tem como objetivo valorizar a cultura local, fortalecer a economia regional e celebrar as tradições do povo acreano, reunindo produtores, artesãos, artistas e toda a comunidade em torno da produção do milho, alimento símbolo da agricultura familiar no interior do estado.

Durante sua participação, a deputada destacou a importância de iniciativas como esta, que não apenas fomentam o desenvolvimento econômico dos municípios, mas também reforçam o orgulho cultural e a identidade do povo do Acre.

“É uma alegria imensa poder prestigiar esse momento tão especial para o município de Porto Walter. O Festival do Milho é mais do que uma festa, é a celebração do trabalho do nosso povo, da agricultura que sustenta tantas famílias e da cultura que nos identifica como acreanos”, ressaltou Maria Antônia.

Leia Também:  “Nossas escolas públicas hoje não deixam a desejar”, diz deputado Nicolau Júnior na abertura do ano letivo

Com alegria e receptividade, a população de Porto Walter demonstrou sua força comunitária, reforçando que o festival é também um espaço de integração, lazer e fortalecimento das raízes culturais da região.

COMENTE ABAIXO:
MAIS LIDAS DA SEMANA

