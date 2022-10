Pastor faz campanha para Bolsonaro durante culto em uma das mais tradicionais Igrejas de Cruzeiro do Sul

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse que o seu retorno ao Senado Federal, no próximo dia 2 de novembro, será marcado por um intenso trabalho em áreas que ainda são um obstáculo a serem atravessados no Acre. O parlamentar citou, como exemplo, a necessidade de se promover o incentivo ao acesso à energia solar como meio de aliviar a pesada tarifa de energia cobrada no Acre aos pequenos empresários e às famílias carentes.

“O Acre possui baixa eficiência e alto preço de energia elétrica. A utilização de energia solar, ou fotovoltaica, como também é conhecida, deixou de ser um projeto distante e caro. Existem hoje inúmeros incentivos e equipamentos acessíveis para a implementação e uso do mais moderno e sustentável meio de produção de energia da atualidade”, afirmou o parlamentar acreano.

Em uma de suas propostas de governo, Sérgio Petecão propôs equipar todos os prédios públicos com placas solares. O dinheiro economizado com a redução na conta de luz paga pelo estado seria reinvestido em ações com potencial de movimentar a economia e melhorar a vida dos acreanos, como a compra da produção de pequenos produtores rurais para fomentar a alimentação em escolas e hospitais públicos do estado.

Como senador e presidente da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), Sérgio Petecão tem lidado diariamente com iniciativas do governo federal, e de setores privados, que defendem a implementação da modalidade de energia solar em todo o país. Contudo, Petecão lamenta que o Acre esteja ficando para trás por falta ação do governo estadual.

Segundo o parlamentar, além de ser a melhor opção para a capital e cidades maiores, a energia solar representa ainda a melhor opção para as comunidades isoladas do Acre.

“Levamos regadores para regiões que não têm acesso à energia. Naturalmente, isso foi um grande avanço. Porém, os motores funcionam com combustível, que chegam às comunidades isoladas com dificuldade e alto preço”, afirmou.

Nos próximos quatro anos de mandato no Senado, Sérgio Petecão assegura que utilizará os meios legislativos e orçamentários para promover ações a fim de que o Acre possa acompanhar o ritmo de desenvolvimento de outros estados, garantindo que o acreano não fique na contramão do desenvolvimento econômico e social.