Partidos da base do presidente Lula dialogam sobre a construção de um bloco progressista no Acre

Dirigentes do PT, PCdoB, PV, PSOL, REDE, PCB e PCO reuniram-se na noite dessa segunda-feira, 06, na sede do PT, para tratar da formação de um bloco progressista no Acre, com vistas a construir uma base popular de sustentação política e disputa dos rumos do governo Lula no estado.

Além dos presidentes dos partidos, estiveram presentes o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), a ex-vice-governadora Nazaré Araújo (PT), que foi candidata ao Senado em 2022, o advogado Sanderson Moura (PSOL) e o professor Nilson Euclides, que concorreu ao governo do Estado pelo PSOL.

O presidente do PT/Acre, Cesário Braga, destacou a importância da unidade entre o campo progressista e a necessidade de ampliação. “Em 2022, o campo progressista saiu dividido, foram três candidaturas ao Senado e duas ao governo. Faltou diálogo, a exemplo do que fez o presidente Lula. Estamos começando esse debate cedo, respeitando a autonomia e estratégia de cada partido e tentando construir consensos a partir de um programa progressista”, disse.

A iniciativa foi aprovada por Nilson Euclides, que se colocou à disposição para a construção. “Lembraremos as singularidades de cada partido, mas, acima de tudo os princípios que nos unem”, destacou.

Edvaldo Magalhães observou a necessidade do diálogo também com o PSB e, posteriormente, com os partidos e lideranças que aderirem ao governo Lula no Acre. Já Tião Bruzugu presidente municipal do PV de Rio Branco, citou a legitimidade do fórum, ressaltando a importância de as decisões democráticas serem tomadas nesse ambiente plural.

A presidenta do PCO, Patrícia Paiva, e o representante do PCB, Moisés Lobão, falaram sobre a importância desse campo organizar a classe trabalhadora e fazer a disputa da sociedade pela base com ampla participação dos movimentos sociais, populares e sindicais e que as disputas eleitorais são consequências dessa organização e disputa.

Entre os desdobramentos da reunião, foi encaminhado que o coletivo fará reuniões mensais. O próximo encontro de abril será promovido na sede do PCdoB.

