Partido dos Trabalhadores relembra enorme contribuição de Marco Brandão para a educação do Acre

No dia 15 de outubro de 2023, Dia do Professor, o Acre e o Partido dos Trabalhadores (PT) do estado lamentaram profundamente a perda de Marco Antônio Brandão Lopes, um educador apaixonado e dedicado que deixou uma marca indelével na educação do Acre.

Brandão, que faleceu neste dia, foi homenageado por lideranças, amigos e ex-companheiros de trabalho e militância por sua notável contribuição para o ensino e o aprimoramento da educação na região.

Tião Viana relembra a contribuição inestimável de Marco Brandão

Tião Viana, ex-governador do Acre e amigo próximo de Marco Brandão, recordou com carinho a contribuição marcante do educador para a educação do estado. Brandão foi seu ex-Secretário de Educação e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e avanço do sistema educacional acreano.

Durante sua gestão como Secretário de Educação e Esporte do Acre, Marco Brandão foi responsável por uma série de realizações. Destacam-se o estabelecimento do Centro de Idiomas do Acre, que proporcionou oportunidades para cerca de 80.000 jovens estudarem idiomas estrangeiros, a criação do Centro de Matemática, Ciências e Robótica em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e a entrega de milhares de tablets aos alunos. Além disso, ele liderou o programa de alfabetização de adultos “Quero Ler”, em parceria com o Banco Mundial, que alfabetizou mais de 49.000 pessoas. Sua dedicação também incluiu a consolidação do Plano de Cargos e Carreiras para os trabalhadores da educação e avanços significativos nos indicadores educacionais do Acre.

“…avanços nos indicadores que permitiram ao Acre alcançar os mais respeitados indicadores da Amazônia. Além de suas lições cotidianas de honradez, humanidade e companheirismo. Obrigado, admirável Marcos Brandão”, escreveu Tião, em publicação em seu Instagram. (instagram.com)

Daniel Zen relembra seu querido mestre e colega na Ufac

Daniel Zen, presidente do PT do Acre e ex-deputado estadual, também prestou homenagem a Marco Brandão: “meu querido mestre”, escreveu. Além de ser um dos professores de Língua Portuguesa de Zen, Brandão desempenhou um papel fundamental como Diretor de Inovação da Secretaria de Estado de Educação quando Zen era secretário de Educação.

“Na UFAC, na UniNorte ou no Estado; em sala de aula ou na gestão educacional; na educação básica ou na educação profissional técnica; no ensino, pesquisa, extensão, avaliação e regulação do ensino superior, Marco devotou sua dedicação e competência para a melhora dos processos de ensino-aprendizagem e da vida de cada um de seus alunos. Descanse em paz, querido amigo! Que Deus te receba, de braços abertos e em bom lugar, na Morada Eterna!”, escreveu Zen, tem em sua rede social. (https://www.instagram.com/p/CybmnbUuIvS/)

Nota de Pesar do PT do Acre pelo falecimento de Marco Brandão

O Partido dos Trabalhadores do Acre emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Marco Antônio Brandão Lopes. A nota enfatizou a importância de sua vida dedicada à melhoria da educação no Acre, destacando sua sólida formação acadêmica, suas responsabilidades administrativas e seu legado como professor assistente na Universidade Federal do Acre.

Confira a nota:

Nota de Pesar pelo falecimento de Marco Antônio Brandão Lopes

É com profundo pesar que lamentamos o falecimento, neste domingo, 15, Dia do Professor, de Marco Antônio Brandão Lopes, importante companheiro do Partido dos Trabalhadores e ex-secretário de Estado de Educação. Sua partida representa uma perda irreparável para nossa comunidade e para a educação de nosso estado.

Marco Antônio Brandão Lopes dedicou sua vida ao aprimoramento da educação no Acre e ao avanço do ensino de língua materna. Com uma sólida formação acadêmica, que incluiu uma graduação em Licenciatura em Letras Português Inglês pela Universidade Federal do Acre e um mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele era um educador apaixonado e comprometido.

Sua carreira abrangeu uma série de realizações notáveis, incluindo seu papel como diretor executivo de assuntos acadêmicos da União Educacional do Norte, Diretor Presidente do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi, e, mais notavelmente, como Secretário de Estado de Educação e Esporte do Acre. Durante sua gestão, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do sistema educacional do estado.

Além de suas responsabilidades administrativas, Marco Antônio Brandão Lopes também compartilhou seu conhecimento como professor assistente na Universidade Federal do Acre, onde deixou uma marca na formação de professores e na pesquisa colaborativa. Sua experiência abrangente nas áreas de Linguística, Língua Portuguesa, análise do discurso, Educação Básica e formação de professores o tornou uma figura respeitada no campo da educação.

Sua contribuição não se limitou ao ensino e à pesquisa, estendendo-se à gestão educacional, à regulação e à avaliação no ensino superior. Seu legado perdurará como um farol de inspiração para todos os que compartilham sua paixão pela educação e seu compromisso com a melhoria contínua da sociedade por meio do conhecimento. Além de ter estado sempre junto da militância e companheiros e companheiras do nosso partido.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de Marco Antônio Brandão Lopes. Que sua memória continue a iluminar o caminho da educação e que seu legado continue a florescer nas futuras gerações.

Daniel Zen

Presidente do Partido dos Trabalhadores do Acre