Partido dos Trabalhadores inicia veiculação de inserção partidária com foco na reconstrução do Acre

O Partido dos Trabalhadores (PT) começou a veicular, nesta segunda-feira, 31, sua nova inserção partidária em rede de rádio e televisão. A exibição segue até o dia 2 de maio.

O vídeo é apresentado pelo vereador de Rio Branco, André Kamai (PT), e destaca a retomada do desenvolvimento do Acre, com foco na reconstrução do estado após os últimos anos de retrocessos nos governos federal e estadual.

Com duração de 30 segundos, a inserção também reforça o papel do presidente Lula na condução do país e convida a população a se juntar ao projeto do partido.

A veiculação segue o calendário definido pela Justiça Eleitoral para inserções partidárias no primeiro semestre de 2025.

Confira: https://youtu.be/yfpTeBQLnOg